Amazon se bat contre Mukesh Ambani pour l’avenir du commerce électronique en Inde

NEW DELHI – Amazon et l’un des hommes les plus riches du monde sont engagés dans un affrontement politique de plusieurs milliards de dollars concernant l’endroit préféré de Rani Pillai pour faire ses courses.





Mme Pillai, une infirmière à la retraite de 47 ans, est une cliente régulière du Big Bazaar, un supermarché surbaissé niché sous une station de métro dans un quartier de la classe moyenne de l’est de Delhi. Elle a essayé les achats en ligne l’année dernière, pendant le verrouillage du coronavirus en Inde. Cela ne se compare pas à Big Bazaar, où des pots de cornichons à la mangue se bousculent pour de l’espace avec de la sauce pour pâtes, tandis que des paquets familiaux de nouilles instantanées sont empilés près de sacs géants de riz basmati.

« J’aime voir les choses d’abord », a déclaré Mme Pillai, dont le voyage de shopping ce jour-là lui a valu un T-shirt et plusieurs sacs de biscuits. « Ici, je peux regarder les produits avant de les acheter. »

Big Bazaar appartient à une société indienne appelée Future Group, qui possède 1 500 supermarchés, snacks et magasins de mode dans 400 villes indiennes. Cette empreinte de briques et de mortier en fait un prix pour les entreprises qui, paradoxalement, veulent une partie du marché indien en croissance rapide de la technologie et du commerce électronique.