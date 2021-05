Amazon s’associe à Tile pour s’attaquer aux Apple AirTags

Autocollant de tuile et Apple AirTag

Amazon renforce son réseau d’appareils connectés pour prendre en charge des technologies telles que les nouveaux AirTags d’Apple.

Amazon a annoncé vendredi son partenariat avec Tile, une société qui fabrique des trackers pour les objets perdus, et Level, qui fabrique des verrous intelligents, pour utiliser ces appareils pour améliorer son réseau de suivi basé sur les technologies Wi-Fi et Bluetooth.

La force et le nombre d’appareils sur un réseau de suivi donné sont la clé de sa précision. C’est en partie la raison pour laquelle beaucoup pensent que le réseau de suivi d’Apple sera si puissant car il repose sur plus d’un milliard d’iPhones, iPad et Mac pour aider au suivi des objets perdus.

Tile s’est également exprimé contre l’entrée d’Apple dans l’espace de suivi des objets perdus, déclarant récemment au Congrès que lui-même et d’autres développeurs d’applications ont «peur» des politiques d’Apple concernant les applications tierces et les accessoires matériels.

Le partenariat d’Amazon lui permettra de renforcer son réseau de suivi, appelé Sidewalk, en permettant aux appareils Tile et Level d’accéder aux réseaux Bluetooth créés par des millions de ses produits Echo. Tile commencera à travailler avec le réseau d’Amazon à partir du 14 juin.

« Sidewalk est tout au sujet du prochain milliard de choses qui vont arriver sur le réseau », a déclaré vendredi le chef de produit Amazon Dave Limp à « TechCheck » de CNBC. « Le Wi-Fi est limité, principalement dans votre maison, il n’a tout simplement pas la portée nécessaire pour entrer dans votre cour arrière dans le quartier. Le cellulaire est peut-être l’avenir, mais il est très cher aujourd’hui. Donc, Sidewalk divise en quelque sorte la différence entre ceux-ci. deux et nous permet de mettre des millions et des milliards de choses en bordure du réseau, mais de le faire de manière sécurisée. «

Sidewalk a été déployé à la fin de l’année dernière et est facturé comme un service de partage de réseau gratuit dans les quartiers qui utilise les appareils Echo comme des «ponts» pour partager une petite fraction du Wi-Fi à faible bande passante des utilisateurs avec des appareils tels que les appareils Echo et les caméras Ring.

Limp a déclaré dans un communiqué que Tile travaillera avec Sidewalk en intégrant des appareils Echo compatibles pour étendre encore plus la couverture réseau de Tile, dans le but d’aider les utilisateurs à localiser en toute sécurité les clés, portefeuilles et autres objets égarés.

Amazon a déclaré que Sidewalk renforcerait également l’expérience de recherche à domicile existante de Tile avec Alexa. Les clients peuvent dire «Alexa, trouve mes clés» et leur traqueur de tuiles commencera à sonner depuis une poche de manteau ou sous le lit pour indiquer où trouver leur objet perdu.

Amazon a également déclaré que les utilisateurs disposant de plusieurs appareils Echo connectés à Sidewalk pourront trouver encore plus rapidement les articles égarés autour de leur maison. Alexa peut indiquer aux utilisateurs de quel appareil Echo leur élément Tiled est le plus proche, qu’il s’agisse de l’enceinte de la cuisine ou de l’enceinte de leur chambre, ainsi que du jour et de l’heure à laquelle il a été vu pour la dernière fois à proximité de cet appareil.

Apple a annoncé le mois dernier son produit de type Tile, AirTags. Ils fonctionnent de la même manière avec les appareils iOS tels que les iPhones et les iPad. Désormais, Tile se connectera via un écosystème technologique plus large, opposant Amazon et Apple les uns aux autres dans un nouveau front des appareils connectés.

Le deuxième partenariat de Sidewalk avec Level permet aux utilisateurs de contrôler leurs verrous dans les applications Ring et Level sans avoir besoin d’être à portée Bluetooth de leur appareil mobile. Au lieu de compter sur la connexion Bluetooth de leur appareil mobile, un verrou de niveau pourra se connecter directement à un appareil Ring Video Doorbell Pro compatible à l’aide d’une connexion Bluetooth Amazon Sidewalk partagée uniquement entre ses deux appareils.

Cela signifie que même si un utilisateur est de l’autre côté de la ville, son verrouillage de niveau restera connecté, créant des fonctionnalités supplémentaires dans l’application Ring pour voir et parler avec qui se trouve à l’entrée et verrouiller ou déverrouiller facilement sa porte d’entrée.

Amazon a déclaré que ses nouvelles fonctionnalités de niveau de verrouillage intelligent sont déployées via des mises à jour dans les applications Ring et Level et seront disponibles d’ici la fin du mois de mai.

En réponse aux problèmes de confidentialité, Amazon a publié en septembre dernier un livre blanc détaillé décrivant les mesures qu’il prend pour garantir que les transmissions Sidewalk restent privées et sécurisées.

Amazon a déclaré que Sidewalk est équipé de plusieurs couches de confidentialité et de sécurité et que les données partagées sur son réseau sont protégées par trois couches de cryptage. Il n’est accessible que par les appareils choisis par les consommateurs et les données sont automatiquement supprimées toutes les 24 heures pour protéger la confidentialité. Les consommateurs peuvent choisir de désactiver la fonctionnalité en mettant à jour leurs préférences dans les applications mobiles Ring ou Alexa.

– Marc Gilbert de CNBC a contribué à ce rapport.