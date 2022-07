Amazon s’associe à Fred Hutchinson pour un essai de vaccin contre le cancer

Amazon développe des vaccins contre le cancer en collaboration avec le Fred Hutchinson Cancer Center et a récemment lancé un essai clinique approuvé par la FDA.

Amazon et Fred Hutchinson cherchent à recruter 20 participants de plus de 18 ans pour l’essai précoce ou de phase 1, selon un dépôt sur clinicaltrials.gov, une base de données d’essais cliniques gérée par la National Library of Medicine. L’objectif est de développer des “vaccins personnalisés” capables de traiter le cancer du sein et le mélanome, une forme de cancer de la peau, indique le dossier.

Fred Hutchinson est répertorié comme sponsor de l’étude, tandis qu’Amazon est répertorié comme collaborateur, selon le dossier. La nouvelle du partenariat a été rapportée pour la première fois par Interne du milieu des affaires. L’étude a été publiée pour la première fois en octobre dernier et a commencé le 9 juin. Elle devrait être terminée d’ici le 1er novembre 2023.

Les représentants d’Amazon et de Fred Hutchinson n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Amazon a renforcé sa présence dans le secteur de la santé ces dernières années. L’entreprise a lancé en 2020 une pharmacie en ligne, elle a intensifié son service de télésanté, appelé Amazon Care, et elle a cherché à développer des diagnostics médicaux à domicile.

Un groupe secret de recherche et développement au sein d’Amazon, connu sous le nom de Grand Challenge, a initialement supervisé l’effort de vaccination contre le cancer, selon Business Insider, qui a cité des personnes familières avec le sujet. Il est désormais sous la responsabilité d’une équipe de recherche sur le cancer qui relève du vice-président des appareils d’Amazon, Robert Williams, a rapporté Business Insider.

