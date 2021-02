VARSOVIE: La plate-forme d’achat en ligne Amazon se prépare à mettre en place un site Web basé en Pologne afin que les acheteurs locaux n’aient plus à commander via son site allemand, a-t-il déclaré mercredi, faisant baisser de plus de 7% les actions du principal rival local Allegro.

Amazon est présent en Pologne depuis 2014 avec neuf centres logistiques, mais les clients ont dû passer commande via ses sites Web internationaux, ce qui a augmenté les coûts. Les médias locaux rapportent depuis des mois que le groupe s’apprêtait à lancer une plateforme locale d’achat en ligne.

«Amazon soutient les clients polonais depuis de nombreuses années et aide à vendre des produits d’entrepreneurs polonais dans nos magasins européens. La prochaine étape est l’introduction d’une offre de vente au détail complète pour les consommateurs en Pologne et il est maintenant temps de franchir cette étape », a déclaré Alex Ootes, vice-président de l’expansion de l’UE chez Amazon, dans un communiqué.

L’expansion d’Amazon augmente la concurrence pour le polonais Allegro, qui est la plate-forme de commerce électronique dominante dans le pays.

« Allegro sera obligé d’offrir une gamme plus large d’options de livraison gratuite, ce qui augmentera les coûts logistiques », a déclaré l’analyste de mBank Pawel Szpigiel dans une note.

Allegro a fait ses débuts à la Bourse de Varsovie en octobre avec l’une des plus importantes introductions en bourse en Europe en 2020.