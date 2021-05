Amazon s’apprête à acheter MGM Studios pour près de 9 milliards de dollars

Daniel Craig joue le rôle de James Bond dans « No Time To Die ».

Amazon s’approche d’un accord pour acquérir MGM Studios, copropriétaire de la franchise «James Bond» et d’autres séries télévisées et cinématographiques, pour un montant compris entre 8,5 et 9 milliards de dollars, selon des personnes proches du dossier. L’accord devrait être annoncé dès mardi.

Le journal de Wall Street rapporté plus tôt lundi que l’accord pourrait être annoncé cette semaine.

Un accord pourrait être annoncé cette semaine, a déclaré la personne, qui a demandé à ne pas être nommée car les pourparlers sont privés. Cela marquerait la plus grosse acquisition d’Amazon depuis qu’elle a acheté Whole Foods en 2017 pour 13,7 milliards de dollars.

Amazon souhaite acquérir plus de contenu télévisuel et cinématographique pour son service Prime Video, car il est en concurrence avec Netflix, Disney et d’autres services de streaming vidéo.

MGM, qui est une entreprise privée, est à la recherche d’un acheteur depuis plusieurs années. Ses propriétaires comprennent Anchorage Capital, Highland Capital Partners, Davidson, Kempner Capital Management, Solus Alternative Asset Management et Owl Creek Investments – des fonds qui ont pris le contrôle du studio lors de sa sortie de faillite en 2010.

Un représentant d’Amazon n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Cette histoire se développe.