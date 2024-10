Amazon retire les mémoires de Kim Porter sur Sean « Diddy » Combs

Amazon a annoncé mardi la suppression de son site d’un mémoire prétendant raconter l’histoire d’une relation abusive entre le défunt acteur et mannequin Kim Porter et son partenaire de longue date, le magnat du hip-hop Sean « Diddy » Combs.

Les enfants de Porter et Combs ont dénoncé le livre – intitulé « Les mots perdus de Kim : Un voyage pour la justice, de l’autre côté… » – comme une pure fabrication après qu’il soit devenu un best-seller sur Amazon en septembre.

« Nous avons été informés d’un litige concernant ce titre et en avons informé l’éditeur », a déclaré un porte-parole d’Amazon dans un communiqué. « Le livre n’est actuellement pas disponible à la vente dans notre magasin. »

L’éditeur indépendant s’appelle Todd Christopher Guzze, qui s’appelle Chris Todd et définit son métier comme « producteur d’investigation, auteur et journaliste ». Todd a déclaré à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique en septembre que des sources « très proches de Kim et Sean Combs » lui a fourni « une clé USB, des documents et des cassettes » de Porter qu’il a finalement reconstitués pour créer les mémoires. Todd a utilisé le pseudonyme de Jamal T. Millwood lors de la publication du titre.

Todd n’a pas commenté la suppression mardi lorsqu’il a été contacté par l’AP.

Le livre détaille les abus physiques, la coercition sexuelle et d’autres actes de violence que Combs aurait commis. Le livre de poche à 22 dollars a été publié discrètement sur Amazon, mais a grimpé en flèche après l’annonce de l’arrestation de Combs et les détails choquants de l’acte d’accusation retenu contre lui. Il a plaidé non coupable.

Le mémoire a atteint la première place sur la liste des best-sellers d’Amazon en septembre et a chuté dans les charts avant qu’Amazon ne le retire finalement du site.