Amazon retire les « faux » mémoires de Kim Porter sur Sean Combs après une réaction violente | Peignes Sean ‘Diddy’

Amazon a confirmé mardi la suppression de son site d’un mémoire prétendant raconter l’histoire d’une relation abusive entre le défunt acteur et mannequin Kim Porter et son partenaire de longue date, le magnat du hip-hop Sean « Diddy » Combs.

Les enfants de Porter et Combs ont dénoncé le livre – intitulé Les mots perdus de Kim : Un voyage pour la justice, de l’autre côté… – comme une pure fabrication après qu’il soit devenu un best-seller sur Amazon en septembre.

Christian, 26 ans, et Jessie et D’Lila, des jumeaux de 17 ans, ainsi que Quincy Brown, le fils de Porter avec Al B Sure !, que Combs a aidé à élever, ont publié une déclaration sur Instagram disant: «Nous avons vu tellement de rumeurs blessantes et fausses circuler sur la relation entre nos parents, Kim Porter et Sean Combs. Ainsi que du décès tragique de notre mère.

Ils ont déclaré que les affirmations selon lesquelles leur mère avait écrit le livre étaient « tout simplement fausses ».

« Nous avons été informés d’un litige concernant ce titre et en avons informé l’éditeur », a déclaré un porte-parole d’Amazon dans un communiqué. « Le livre n’est actuellement pas disponible à la vente dans notre magasin. »

L’éditeur indépendant s’appelle Todd Christopher Guzze, qui se fait appeler Chris Todd et définit son métier comme « producteur d’investigation, auteur et journaliste ».

Todd a déclaré à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique en septembre que des sources « très proches de Kim et Sean Combs » lui avaient fourni « une clé USB, des documents et des cassettes » de Porter qu’il a finalement rassemblés pour créer les mémoires. Todd a utilisé le pseudonyme de Jamal T Millwood lors de la publication du titre.

Todd a également dit Pierre roulante: « Si quelqu’un mettait mes pieds dans le feu et disait : « La vie ou la mort, ce livre est-il réel ? Je dois dire que je ne sais pas. Mais c’est assez réel pour moi.

Combs a été arrêté le mois dernier et fait face à plusieurs accusations d’inconduite sexuelle. Mardi, un avocat du Texas a annoncé qu’il représentait 120 autres accusateurs.

Porter est décédé en 2018 des suites d’une pneumonie lobaire.