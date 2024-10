Amazon retire le prétendu livre de Kim Porter alléguant les abus de Diddy

Amazon a publié un mémoire attribué au défunt mannequin Kim Porter qui détaille les abus présumés de la part de son ex-petit-ami, le magnat du hip-hop en difficulté Sean « Diddy » Combs.

Le géant du commerce électronique a supprimé mardi « Les mots perdus de Kim : un voyage pour la justice, de l’autre côté… » de son site Internet. Le retrait fait suite aux enfants de Porter qui ont dénoncé l’œuvre et semé le doute sur son authenticité.

« Nous avons été informés d’un litige concernant ce titre et en avons informé l’éditeur », a déclaré mercredi un porte-parole d’Amazon dans une déclaration au Times. « Le livre n’est actuellement pas disponible à la vente dans notre magasin. » On ne sait pas combien d’exemplaires ont été vendus.

Le mémoire, d’une valeur de 22 dollars, a été publié début septembre et, bien qu’il regorge d’erreurs et d’inexactitudes, est devenu un best-seller peu de temps après l’arrestation de Combs le 16 septembre et son inculpation le lendemain pour trafic sexuel, racket et accusations liées à la prostitution. Les quatre enfants de Porter, dont trois avec le cofondateur de Bad Boy Entertainment, ont condamné les mémoires et déclaré que les affirmations selon lesquelles leur mère aurait écrit un livre « sont tout simplement fausses ».

« [A]quiconque prétend détenir un manuscrit se présente sous un faux jour », disent-ils. dit. « De plus, veuillez comprendre que tout soi-disant « ami » parlant au nom de notre mère ou de sa famille n’est pas un ami. Ils n’ont pas non plus à cœur ses meilleurs intérêts.

L’avocate de Combs, Erica Wolf, a également qualifié le livre de « faux », « offensant » et de « tentative éhontée de profiter de la tragédie ».

Porter est sorti avec Combs de temps en temps pendant environ 13 ans. Elle est décédée à 47 ans en novembre 2018 après avoir été retrouvée inconsciente dans sa résidence de la vallée de San Fernando. Le département du médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles a annoncé en janvier 2019 qu’elle était décédée de mort naturelle en raison d’une pneumonie lobaire – malgré les théories du complot qui ont été démenties par ses enfants.

La couverture du prétendu mémoire indiquait qu’il avait été écrit « par Jamal T. Millwood pour Kimberly A. Porter ». Millwood s’est révélé plus tard être l’auteur et journaliste d’investigation Chris Todd, qui, sous son pseudonyme, a allégué dans le prologue du livre que l’un des derniers souhaits de Porter était que « ces mémoires/journaux soient rendus publics ». Mais même lui, qui a auto-publié le livre, était sceptique quant à l’authenticité des entrées.

Todd a dit Pierre roulante que les sources lui ont été fournies par deux personnes qui se disaient proches de Porter et Combs après que l’ex-ex-Casandra « Cassie » Ventura de Combs l’ait poursuivi en justice en novembre. Il a également dit au Presse associée que des sources « très proches de Kim et Sean Combs » lui ont fourni « une clé USB, des documents et des cassettes » de Porter qu’il a rassemblés pour créer les mémoires.

Combs, qui a fait l’objet d’une vaste enquête fédérale au cours de la dernière année, a plaidé non coupable des accusations criminelles portées contre lui. Cependant, l’imprésario du rap fait également face à une montagne de poursuites civiles, dont un recours collectif imminent. Mardi, l’avocat du Texas, Tony Buzbee, a déclaré qu’il prévoyait d’intenter cette action en justice au nom de plus de 100 personnes, dont certaines qui étaient mineures à l’époque, qui allèguent que Combs et d’autres les avaient abusées et exploitées sexuellement.