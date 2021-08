Amazon retarde son retour au bureau en janvier

BlackRock, le plus grand gestionnaire de fonds au monde, et Wells Fargo, l’une des plus grandes banques du pays, ont déclaré dans des notes internes aux employés américains qu’ils reporteraient leurs plans de retour obligatoire jusqu’à début octobre, à partir de septembre. Tous deux ont attribué les changements à de nouveaux développements inquiétants dans la propagation de Covid-19 aux États-Unis.

« Nous suivons la variante Delta dans différentes parties du pays et surveillons de près les dernières directives des responsables de la santé publique et des autorités gouvernementales locales qui encouragent les gens à porter des masques dans les espaces publics intérieurs dans les zones de transmission importante ou élevée », a déclaré le directeur général de BlackRock. , Rob Goldstein et d’autres responsables ont écrit dans leur note aux employés. « Nous savons que cela soulève des inquiétudes quant au retour au bureau. »

Pour mieux accueillir les travailleurs, BlackRock a déclaré qu’il n’autoriserait que les employés vaccinés dans ses bureaux jusqu’au 1er octobre plutôt qu’à la date initiale du 8 septembre. L’entreprise a également rétabli les mandats de masque pour les travailleurs actuellement au bureau dans des villes comme Atlanta et Washington. , où les autorités locales exigent désormais le masquage à l’intérieur.

Lorsque les employés de BlackRock retourneront dans leurs bureaux en plus grand nombre, le gestionnaire de fonds introduira une politique hybride selon laquelle les employés peuvent travailler trois jours par semaine au bureau et deux à distance.

Chez Wells Fargo, les employés qui travaillent à domicile seront rappelés à partir du 4 octobre au lieu du 7 septembre, selon une note au personnel. Les employés des centres d’appels et des opérations devraient arriver en premier, suivis du personnel de l’entreprise et du personnel de soutien en novembre. Le retard intervient quelques semaines seulement après que l’entreprise a déclaré qu’elle permettrait aux employés de travailler au bureau et à distance avec plus de flexibilité, contrairement à d’autres géants bancaires qui ont rappelé du personnel plus tôt et en plus grand nombre.