Amazon retarde le Prime Day en Inde et au Canada à cause de Covid-19

Amazon reporte son événement annuel Prime Day en Inde et au Canada en raison de l’aggravation de la vague de cas de Covid-19 dans le pays.

La société a confirmé à CNBC qu’elle suspendait l’événement de réduction de deux jours dans les deux pays, mais n’a proposé de date reportée dans aucun des deux pays.

Amazon a lancé Prime Day en 2015. La célébration de la remise est en partie conçue pour attirer de nouveaux membres Prime, promouvoir les propres produits et services d’Amazon et stimuler les ventes au milieu de l’année.

L’Inde a signalé une forte augmentation des cas au cours du mois dernier, le pays représentant 46% des nouveaux cas de Covid dans le monde au cours de la semaine dernière. Le pays a traversé 20 millions de cas signalés de Covid-19 plus tôt cette semaine, et reportages médiatiques suggèrent que les crématoriums et les cimetières sont débordé de corps de ceux qui sont morts de Covid-19. En conséquence, de nombreux États du pays ont intensifié les restrictions ces dernières semaines, telles que les verrouillages et les couvre-feux.

En avril, le taux canadien de nouvelles infections à Covid-19 a dépassé celui des États-Unis pour la première fois depuis le début de la pandémie. Le Canada a connu des taux de vaccination à la traîne par rapport aux États-Unis

En dehors du Canada et de l’Inde, Amazon a déclaré que Prime Day continuerait d’avancer dans d’autres pays, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Espagne et la Chine. Amazon a annoncé dans ses résultats du premier trimestre que le Prime Day de cette année aura lieu en juin.

En règle générale, le Prime Day a lieu en juillet, mais le report de l’événement jusqu’en juin sera probablement « meilleur pour les clients, les vendeurs et les fournisseurs », car juillet est un « mois de vacances » populaire dans de nombreux domaines, a déclaré le directeur financier d’Amazon Brian Olsavsky lors du premier – appel des résultats du trimestre.

Amazon a été contraint de suspendre le Prime Day de l’année dernière jusqu’à la mi-octobre en raison de la pandémie de coronavirus. À l’époque, au milieu d’une augmentation du nombre de cas aux États-Unis et dans de nombreuses régions du monde, Amazon a également fait face à une augmentation massive des commandes en ligne, car de nombreux magasins physiques ont été fermés et les consommateurs ont choisi de rester à l’intérieur pour éviter le virus.