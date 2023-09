Amazon restreint les auteurs à l’auto-édition de trois livres par jour

Alors que les auteurs sont aux prises avec l’angoisse d’une prise de contrôle imminente de l’IA dans le monde de l’édition, Amazon veut que vous sachiez qu’il prend ces préoccupations très au sérieux. Le géant de la librairie devenu commerce a révélé une nouvelle limite d’auto-édition qui ne peut pas dépasser trois livres par jour.

Amazone annoncé le changement sur son forum Kindle Direct Publishing plus tôt cette semaine, affirmant qu’il « abaisserait les limites de volume » pour les nouveaux titres. Le géant de la vente au détail en ligne a déclaré Le gardien qu’avant avait un plus généreux limite en place, mais n’a pas voulu divulguer ce que c’était au point de vente. Amazon a en outre déclaré qu’il pourrait modifier la limite de trois titres par jour si nécessaire. La société a déclaré dans sa déclaration sur le forum Kindle Direct Publishing que le changement ne devrait pas affecter de nombreux éditeurs et que les auteurs pourront demander une exception.

« Nous surveillons activement l’évolution rapide de l’IA générative et son impact sur la lecture, l’écriture et la publication, et nous restons déterminés à offrir la meilleure expérience d’achat, de lecture et de publication possible à nos auteurs et clients », a écrit Amazon. dans sa sortie sur le forum Kindle Direct Publishing. « Bien que nous n’ayons pas constaté d’augmentation de notre nombre de publications, afin de contribuer à nous protéger contre les abus, nous réduisons les limites de volume que nous avons mises en place pour les nouvelles créations de titres. »

Amazon n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Gizmodo sur la nouvelle politique.

La nouvelle limite fait suite à un livre auto-publié sur les incendies de forêt à Maui cet été a commencé à faire la une des journaux le mois dernier. Le livre, intitulé Fire and Fury : L’histoire de Maui 2023 et ses implications sur le changement climatiqueest un récit de 86 pages sur les récents incendies de forêt à Hawaï les critiques affirmant que le livre « sent l’IA ». La description du livre sur sa page Amazon utilise l’expression « le livre » pour commencer cinq de ses sept phrases. La description mentionne également que le livre couvre la période du 8 au 11 août, bien que le livre lui-même soit répertorié sur Amazon le 10 août. Feu et fureur est attribué au Dr Miles Stones, qui possède également un profil sur GoodReads, tous leurs livres ayant été publiés en juin 2023 ou après. La majorité de ces livres sont des non-fictions et présentent clairement Art généré par l’IA ainsi que des critiques extrêmement négatives.

L’IA a commencé à s’infiltrer dans presque tous les aspects de notre main-d’œuvre, les auteurs commençant à s’intéresser à la technologie. La comédienne Sarah Silverman et les auteurs Christopher Golden et Richard Kadre sont poursuivre OpenAI et Meta pour leurs grands modèles de langage aurait été formé avec du matériel protégé par le droit d’auteur. Alors qu’OpenAI et Meta mentionnent qu’ils ne s’entraînent pas sur du matériel protégé par le droit d’auteur, les auteurs affirment que certaines des données de formation proviennent d’une bibliothèque fantôme de sources telles que Library Genesis, Z-Library, Sci-Hub et Bibliotik, qui sont des référentiels torrent sur Internet qui incluent livres protégés par le droit d’auteur. Dans une pièce à conviction du procès de l’auteur, les plaignants ont demandé à ChatGPT de réciter des extraits du livre de Silverman Celui qui fait pipi au litauquel il a relayé textuellement des passages des mémoires.