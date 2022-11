Amazon reste un stock de démonstration, mais nous sommes encouragés par certains commentaires positifs de Wall Street

Amazon (AMZN) a reçu plusieurs mentions mardi de la part des analystes de Wall Street couvrant un éventail de sujets. Les commentaires prudemment optimistes sur les initiatives prises par la direction pour réduire les coûts et ramener les investissements à un niveau plus conforme à la dynamique des revenus et au ralentissement de l’économie mondiale renforcent notre conviction que la pression sur les marges devrait commencer à s’atténuer. Toujours en baisse d’environ 40 % depuis le début de l’année, les actions d’Amazon ont gagné environ 15 % depuis la hausse de jeudi dernier, parallèlement à l’ensemble du marché. Le titre était en dérapage depuis qu’il n’avait annoncé qu’un trimestre correct et de faibles prévisions après la cloche de clôture du 27 octobre. nous espérons que le stock pourra continuer sur la voie de la reprise. La prise de Morgan Stanley Morgan Stanley a réitéré Amazon comme premier choix, notant que le géant de la vente au détail en ligne et du cloud, ainsi qu’Alphabet (GOOGL), sont leurs moyens préférés de jouer dans l’espace des méga-capitalisations avec des notes en surpoids (achat). Cependant, les analystes restent prudents sur les méta-plateformes (META), avec un poids égal (hold), en raison de “points d’interrogation structurels plus élevés sur les douves de META” et des dépenses d’investissement actuelles. Tout en incluant des commentaires sur Alphabet et Meta de la note comme point de référence, nous nous concentrons principalement sur Amazon. Malgré leurs perspectives relativement optimistes sur Amazon, ils restent prudents en raison de l’inflation élevée, des coûts élevés, de l’affaiblissement des bilans des consommateurs et des vents contraires économiques. Ces préoccupations les ont amenés à “réduire modestement” les estimations sur Amazon, ainsi que sur Alphabet et Meta. Morgan Stanley a laissé l’objectif de cours d’Amazon à 140 dollars par action, ce qui représente une hausse d’environ 40 % par rapport à la clôture de lundi. Les analystes modélisent désormais une croissance de 5 % du commerce électronique aux États-Unis en 2023, contre 10 % auparavant. Les analystes ont réduit les objectifs de prix d’Alphabet et de Meta. GOOGL est passé de 125 $ à 120 $ par action, ce qui représente un gain d’environ 25 %. Meta est passé de 105 $ à 100 $, soit environ 12 % de moins que la clôture de lundi. D’un point de vue descendant, Morgan Stanley a soutenu qu’Amazon reste “stratégiquement positionné” pour prendre des parts de marché dans le commerce électronique et les dépenses des entreprises “pendant/après le ralentissement”. D’un point de vue ascendant, les analystes ont reconnu qu’Amazon, ainsi que d’autres noms technologiques à grande capitalisation, prenait enfin son médicament. Dans le cas d’Amazon, cela fait référence à un vaste examen de la réduction des coûts et, selon le New York Times, prévoit de licencier environ 10 000 employés dès cette semaine. Sur la base des échelles salariales estimées à mi-parcours, les suppressions d’emplois pourraient réduire les coûts d’environ 2,75 milliards de dollars. Beaucoup d’argent, certes, mais rappelez-vous que, relativement parlant, cela ne représente qu’une réduction d’environ 1 % de la main-d’œuvre mondiale d’Amazon de 1,54 million de personnes. Plus tôt ce mois-ci, Amazon a étendu son gel des embauches à l’ensemble de ses effectifs. Le point de vue de MoffettNathanson MoffettNathanson a informé les investisseurs de leur vision du paysage plus large du commerce électronique, affirmant qu’ils préfèrent les gagnants de parts de marché comme Amazon “car l’algorithme d’Internet crée une prophétie auto-réalisatrice pour une perte continue de parts une fois qu’elle commence”. Bien sûr, cela implique que les gagnants de parts continueront à gagner. Avant de creuser, les analystes ont déclaré qu’ils “ne souscrivent pas au cas baissier du pic de pénétration du commerce électronique” car les achats en ligne sont plus pratiques et souvent moins chers que les achats en magasin, sans oublier qu’ils sont plus transparents étant donné que la comparaison des prix à travers sites Web est intrinsèquement plus facile que de voyager d’un magasin physique à l’autre. S’exprimant sur les perdants d’actions, les analystes ont qualifié Covid d ‘”épée à double tranchant” car les noms de jeu pur tels que Wayfair et Chewy en sont sortis dans une position compétitive pire parce que la pandémie a forcé les joueurs hérités de la brique et du mortier ils prenaient des affaires pour accélérer les investissements dans l’infrastructure de commerce électronique. Amazon, bien sûr, est loin d’être un pur jeu, offrant ce qui pourrait être la plus large sélection d’inventaire de tous les détaillants au monde, qu’ils soient en ligne ou physiques. Sur sa note, MoffettNathanson a déclaré que si un détaillant en ligne va vendre des produits de base, il a besoin d’une échelle et d’une rapidité d’exécution, deux domaines dans lesquels Amazon a surinvesti ces dernières années – et, par conséquent, est maintenant en mesure de se développer dans ce domaine. capacité. En examinant ce qui fait un grand marché, les analystes ont mis en évidence Etsy , adoptant une vision favorable du succès de la plate-forme en ligne pour les articles faits à la main en regroupant un marché mondial très fragmenté de 7,5 millions d’artisans et de créateurs sous un même toit. Cependant, ils ont qualifié le modèle commercial d’Amazon d’étalon-or en raison des adhésions Prime fidélisant les clients et des achats récurrents tout en maintenant les coûts de rétention bas. De plus, comme les taux de trafic direct d’Amazon sont les meilleurs de leur catégorie, ils ont les dépenses publicitaires les plus faibles de tous leurs pairs. Ce trafic direct a également permis à l’entreprise de développer une activité publicitaire qui génère près de 40 milliards de dollars par an, soit 9,5 milliards de dollars au troisième trimestre seulement. Pour l’avenir, a déclaré MoffettNathanson, “les battements de bénéfices et la baisse de l’intensité du capital sont la formule d’une expansion multiple. Pendant trois ans, Amazon a connu une compression multiple en tant qu’EBIT [earnings before interest and taxes] les estimations ont diminué et l’intensité du capital a été plus élevée que prévu. Nous pensons que nous sommes au bout du tunnel. » L’avis de Barclays Barclays pense qu’Amazon offre un rapport risque/rémunération favorable aux niveaux actuels alors que les marges d’exploitation de détail s’améliorent en 2023 et qu’Amazon Web Services se stabilise. Concernant AWS, rappelons que les clients ont reculé sur le cloud dans le but de mieux aligner les coûts sur la demande de leurs propres clients. Après tout, ce qui est le plus intéressant dans le passage au cloud, c’est qu’il convertit les coûts fixes en coûts variables. Cependant, la note de Barclays se concentrait sur l’Inde d’Amazon entreprise, avec des analystes appelant que Flipkart, propriété d’Amazon et de Walmart, augmentait tous deux leurs chiffres d’affaires dans la fourchette basse de 30% en mars 2022 et d’environ 20% à 25% à l’approche de 2023. Un taux de croissance solide pour être sûr, Cependant, mieux encore, ils estiment que le rythme des pertes d’exploitation s’améliore. Amazon India représente 4,4 % des revenus de vente au détail internationaux et 23 % des pertes de revenus d’exploitation internationaux, selon Barclays. Encore plus encourageant que ce qui se passe. Dans le commerce de détail, ils ont également noté que “la croissance d’AWS en Inde s’est bien accélérée” à partir d’une base faible. Gardez à l’esprit que le profil de marge bénéficiaire d’AWS dépasse largement celui de la vente au détail. En mars, AWS India générait 1,2 milliard de dollars de ventes, en croissance de 65 % par an sur une base neutre en devises, le taux le plus rapide depuis 2019. N’oubliez pas que l’Inde est le deuxième pays le plus peuplé du monde, juste derrière la Chine et bien devant les États-Unis. La prise du Club En prenant toutes ces mises à jour dans leur ensemble, Amazon reste une sorte d’histoire “montrez-moi” après ses résultats trimestriels les plus récents. Bien que nous souhaitions vendre des actions à un niveau plus élevé, le recul est de 20/20 – et à ce stade, nous pensons que les fondamentaux devraient s’améliorer à l’avenir. Comme indiqué dans notre analyse des bénéfices le mois dernier, nous pensons que la direction est prête à faire les choix difficiles nécessaires pour alléger l’opération – et à mesure que les marges bénéficiaires sont nettoyées grâce aux initiatives de réduction des coûts, le flux de trésorerie disponible devrait s’améliorer considérablement. Cela, à son tour, devrait conduire à une hausse du cours de l’action. Même si nous pensons que les niveaux actuels offrent un rapport risque/rendement attrayant pour les investisseurs à plus long terme en raison de l’amélioration des fondamentaux, il faudra plus de patience. Pour le moment, nous privilégions les titres dont les dépenses sont déjà plus alignées sur l’environnement opérationnel et dont le contexte macroéconomique est plus favorable. De plus, nous avons tendance à ne pas aimer chasser les grands mouvements comme ce que nous avons récemment, une vue cohérente avec notre décision de réduire les parts de Microsoft (MSFT) plus tôt cette semaine. Un camion Amazon Prime est photographié alors qu’il traverse le pont George Washington sur l’Interstate Route 95 lors de l’événement de magasinage de deux jours “Prime Early Access Sale” d’Amazon pour les membres d’Amazon à New York, le 11 octobre 2022. Mike Ségar | Reuter