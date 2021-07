Amazon répertorie Toshiba AC d’une valeur de 96 000 roupies pour 5 900 roupies

Les achats en ligne ont permis aux gens d’acheter et d’envoyer des cadeaux de n’importe où et à tout moment. Cependant, faire des achats sur des sites Web devient souvent un mystère ou un pari. Le problème le plus courant avec le commerce électronique est que l’on peut commander quelque chose et se retrouver avec un article complètement différent. Il existe également des erreurs de prix et des annonces controversées qui agacent quelques acheteurs. Alors que les remises et les remises en argent sont régulières dans les achats en ligne, certaines listes de prix semblent trop belles pour être vraies. Quelque chose de similaire a eu lieu récemment sur le géant du commerce électronique Amazon India.

Amazon était censé vendre un climatiseur à système divisé Toshiba 2021 haut de gamme de 1,8 tonne pour Rs 90 800 après avoir offert une remise de Rs 5 900. L’AC coûte à l’origine Rs 96 700. Mais il a apparemment commis une erreur mardi en répertoriant brièvement l’article à vendre à seulement Rs 5 900, offrant ainsi une remise de 94%. Fait intéressant, l’offre montrait également une option d’achat du produit en une mensualité de seulement 278 Rs. En conséquence, certains rapports suggèrent que quelques clients ont pu commander l’appareil au tarif proposé.

Après s’être rendu compte de son erreur, la société de commerce électronique a modifié le prix de vente, les offres et la remise sur l’article. Cependant, jusque-là, l’énorme gaffe était déjà devenue une nouvelle virale.

Maintenant, le même onduleur 5 étoiles Toshiba AC, une variante blanc brillant, a été répertorié pour Rs 59 000, avec une remise de 20% par rapport au prix d’origine avec un EMI de Rs 2 777. Mais la société n’a pas commenté si les clients qui réservé le produit pour Rs 5 900 le recevra au tarif indiqué.

L’onduleur AC est livré avec des caractéristiques spéciales comme un revêtement antibactérien, un filtre à poussière et un déshumidificateur. Il bénéficie d’une garantie complète d’un an avec une garantie supplémentaire de neuf ans sur le compresseur, les circuits imprimés, les capteurs, les moteurs et les pièces électriques. L’appareil, aux dimensions de 105 X 25 X 32 centimètres, a un coefficient d’efficacité énergétique saisonnier (SEER) de 3,3.

