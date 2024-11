Amazon rend la lecture à nouveau amusante

L’édition Signature Kindle Paperwhite 2024 Amazone

Si vous recherchez en ligne des critiques sur les nouveaux produits d’Amazon Édition Signature Kindle Paperwhite lecteur de livre électronique, vous trouverez très probablement des YouTubers le comparant aux Kindle précédents ou peut-être même aux modèles concurrents. Je n’ai pas une telle référence. Au cours des 10 dernières années, j’ai principalement lu des livres électroniques sur mon téléphone. Je veux dire, pourquoi pas ? Le téléphone est toujours avec moi. Et chaque fois que j’ai eu quelques instants pour lire un chapitre en attendant que les enfants terminent leur entraînement de baseball ou de football, ou que ma femme finisse ses courses, j’ouvre simplement la bibliothèque ou l’application Kindle et je commence à lire. Cependant, Amazon vient de m’envoyer la toute nouvelle PaperWhite Signature Edition pour l’essayer, j’ai donc quelques réflexions.

Tout d’abord, j’aime sa taille et sa forme. Il arbore un écran de 7 pouces, légèrement plus grand et plus spacieux que celui de mon téléphone, tout en ayant une finition mate. Ses bords incurvés et arrondis sont tout simplement géniaux dans mes mains. Et il a cette texture douce, presque caoutchouteuse, super tactile. J’ai entendu dire que c’était aussi plus rapide que les modèles précédents. Sans rien à quoi le comparer, tout ce que je peux dire, c’est que le changement de page est instantané. Tout ce que j’ai à faire est de glisser ou même simplement d’appuyer sur l’écran sur le côté droit et je regarde immédiatement la page suivante. Ou allez dans l’autre sens, pour revenir à la page précédente.

Je peux également régler l’écran pour qu’il soit très lumineux avec beaucoup de contraste – vous avez le choix entre 24 niveaux de luminosité. Mieux encore, il existe une bascule de luminosité automatique qui me permet de laisser l’appareil décider du réglage approprié pour mon environnement. Cela a fonctionné parfaitement. Et il y a un bouton de réchauffement qui change la blancheur en un mode de lecture plus doré et plus agréable pour les yeux ou en mode sombre. Ce dernier est particulièrement utile lorsque je lis au lit avec ma femme qui dort à côté de moi. Je ne peux pas vous dire combien de fois dans le passé elle m’a demandé d’éteindre l’écran de mon téléphone parce qu’il faisait tout simplement trop lumineux dans la chambre par ailleurs sombre. Et bien sûr, le Kindle me permet de modifier facilement la police et la taille de la police, ainsi que la mise en page et l’orientation. Et l’appareil ne pèse presque rien.

C’est également agréable d’avoir ma bibliothèque et la librairie Kindle accessibles via l’écran d’accueil. Je dois dire que – et peut-être parce que c’est nouveau – il me semble que j’en ai lu davantage au cours de la première semaine. J’ai même terminé un livre sur l’appareil en quelques jours seulement, et j’en lis maintenant deux autres. Et j’ai l’impression de lire plus vite que sur mon téléphone, car c’est une expérience beaucoup plus agréable et relaxante sur le Kindle.

Et bonne surprise, le Kindle dispose d’un navigateur Web intégré conçu pour lire les articles. Ainsi, si je vais sur un site Web de journal et que je souhaite lire un article, je peux sélectionner le mode Article et il formate instantanément la copie de manière sans distraction pour une lecture facile. De plus, j’ai déjà utilisé le portail « Envoyer vers Kindle » d’Amazon pour télécharger des fichiers PDF de mon ordinateur vers l’appareil.

La batterie est estimée durer environ trois mois. Et j’ai pu charger l’appareil sans fil, bien qu’il soit également livré avec un cordon de chargement.

Ma femme a déjà demandé à emprunter l’appareil, ce qui est une grande nouveauté chez nous. Elle lit beaucoup de livres physiques – jamais de livres électroniques – donc je suis curieux de voir quelle est son expérience avec le Kindle. Pour moi, c’est mieux que de lire des livres sur mon téléphone. Oui, c’est un appareil supplémentaire à avoir. Mais lorsqu’il est synchronisé avec l’application Kindle sur mon téléphone, je peux simplement reprendre là où je m’étais arrêté une fois que je me suis couché. Par exemple, j’ai téléchargé un livre de la bibliothèque locale dans l’application Libby et je l’ai synchronisé en quelques secondes avec le Paperwhite – lorsque je marque une page dans l’un ou l’autre, cela fait instantanément la même chose dans l’autre. C’est tellement simple.

S’il y a un lecteur assidu dans votre famille, cela fera un superbe cadeau de vacances. Le Kindle Paperwhite Signature Edition se vend 200 $ et est livré avec 32 Go de stockage.