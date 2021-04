Le méga-détaillant Amazon a gagné sur les organisateurs qui cherchaient à syndiquer les travailleurs de son usine de Bessemer, en Alabama. Cependant, les employés se préparent déjà à une revanche, accusant leur employeur de tricher de manière flagrante.

Le Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins (RWDSU), auquel les employés d’Amazon Bessemer espéraient adhérer, a annoncé vendredi qu’il allait intenter une action auprès du Conseil national des relations du travail pour annuler les résultats de leur dernière campagne de syndicalisation. Le géant de la vente au détail avait «A créé une atmosphère de confusion, de coercition et / ou de peur de représailles et [had] a ainsi interféré avec la liberté de choix des salariés, » RWDSU a fait valoir.

Quelque 30% des travailleurs votent « Oui»A été considérée comme une victoire par certains experts du travail – le nombre réel de bulletins de vote non contestés est arrivé avec 1 798 à 738, bien que plusieurs centaines de bulletins supplémentaires n’aient pas été comptés. Alors que le syndicat a le droit de demander une nouvelle élection, la législation antisyndicale actuellement au Congrès pourrait rendre encore plus difficile la victoire la prochaine fois.





Les employés d’Amazon ont été contraints d’assister à des conférences « rempli de fausses vérités et de mensonges»Et a déclaré que l’adhésion à un syndicat les forcerait à payer des cotisations qu’ils ne pouvaient pas se permettre (probablement à cause de leur salaire Amazon). En réalité, la loi de l’Alabama signifie que les syndicats ne peuvent pas déduire les cotisations sans le consentement d’un travailleur, tandis que les travailleurs syndiqués gagnent environ 11% de plus que les travailleurs non syndiqués dans leurs industries.

Pendant ce temps, partout où les employés entraient dans l’immense campus de l’Alabama, ils étaient visuellement agressés par la propagande antisyndicale, des affiches dans les salles de bain aux t-shirts antisyndicaux que l’entreprise évanouissait (et s’attendait probablement à ce que les travailleurs portent).

Après que le NLRB ait interdit à Amazon le droit d’installer une boîte aux lettres sur le terrain de l’entrepôt, apparemment pour encourager le vote par courrier que les organisateurs du syndicat du courrier avaient demandé, la société s’est en fait arrangée avec le service postal américain pour installer et modifier une boîte elle-même. Les employés se sont plaints que cela ressemblait plus à un rappel constant que Big Bezos surveillait plutôt qu’à une commodité de vote, et beaucoup ont exprimé leur confusion alors qu’un message sur la boîte insistait pour que le vote soit effectué avant le 1er mars au lieu de la véritable date limite, le 29 mars.

Amazon, qui a embauché 3200 dollars par jour des consultants en évitement syndical dans l’espoir de faire dérailler le mouvement Bessemer et était clairement disposé à dépenser ses ressources pour cet effort, a même fait appel au comté de Jefferson, où se trouve Bessemer, pour que le moment change. feu de circulation près de l’entrepôt. Alors que les employés attendaient que la lumière change, les organisateurs avaient auparavant pris quelques secondes pour leur expliquer les avantages de la syndicalisation avant de commencer à travailler. La société a été si effrontée qu’elle a envoyé des courriers « étape par étape » expliquant aux employés d’Amazon comment voter dans un dessin animé avec une exhortation pas si subtile au vote « non. »





Le dirigeant du RWDSU, Stuart Appelbaum, a déploré qu’Amazon utilise ses ressources considérables pour «déshumaniser», Les traitant comme les robots avec lesquels les ouvriers partageaient leur espace. Si Amazon avait été vaincu aux élections, les employés des entrepôts de tout le pays (sinon du monde) pourraient prendre l’initiative et essayer d’organiser leurs propres travailleurs – une possibilité qu’Amazon, l’une des entreprises les plus riches du monde, semble craindre plus que toute autre chose. .

Si les travailleurs, à Bessemer ou ailleurs, réussissaient à syndiquer les employés d’Amazon, ce serait un coup dur pour la Silicon Valley, qui, malgré sa riche image « libérale », repose fréquemment sur des entrepreneurs indépendants, des employés d’entrepôt et de la logistique, des chauffeurs et toutes sortes de -les travailleurs rémunérés pour créer le look sans effort et aux angles doux qu’ils présentent au monde. RWDSU a déjà été contacté par plus de 1 000 travailleurs américains qui espèrent lancer un mouvement d’organisation sur leurs propres lieux de travail.

