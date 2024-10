Amazon réduit le prix du Google Pixel 8 lors de la nouvelle vente Prime Day

Un téléphone Google Pixel 8 pro est affiché lors d’un événement de lancement de produit pour le Google Pixel 8, et … [+] Téléphones Pixel 8 pro, Pixel Watch 2 et écouteurs Pixel Buds Pro, à New York le 4 octobre 2023. (Photo d’Ed JONES / AFP) (Photo d’ED JONES/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

Cette histoire a été mise à jour avec les nouvelles offres de matériel Google le 9 octobre.

Amazon a lancé sa vente Prime Day avec une série de nouvelles réductions pour la gamme de smartphones Pixel qui rivalisent avec les récentes baisses de prix de Google.

La mauvaise nouvelle est que les offres Pixel 9 sont limitées et que les prix de reprise d’Amazon ne sont pas les meilleurs, mais vous pouvez acheter un Pixel 9 de base pour 80 £ (104 $) de moins si vous magasinez au Royaume-Uni. Pour les acheteurs américains, les Pixel 8, Pixel 7 et Pixel Tablet sont tous moins chers dans cette vente flash.

Le Pixel 8 en particulier mérite votre attention car il y a très peu de capacités entre lui et le Pixel 9. Google apportera certaines fonctionnalités exclusives du Pixel 9 au Pixel 8 et l’histoire suggère que d’autres seront en route. Le téléphone phare de Google de l’année dernière est également livré avec huit années de mises à jour Android et de sécurité, garantissant ainsi la pérennité de l’appareil.

ForbesGoogle réduit le prix du Pixel 8 dans le cadre d’une nouvelle promotion surprise

Découvrez ici mon explication des raisons pour lesquelles le Pixel 8 est le choix d’achat supérieur pour les chasseurs d’offres sérieux. Vous trouverez ci-dessous les meilleures offres actuellement proposées par Amazon.

Google Pixel 8 Pro 128 Go, 28 % de réduction – 719,00 $

Google Pixel 8, 42% de réduction – 402,80 $

Google Pixel 7, 40 % de réduction – 415,99 $

Google Pixel 7 Pro, 57 % de réduction – 429 $

Google Pixel 7a, 34% de réduction – 328,50 $

Tablette Google Pixel, 25 % de réduction – 299 $

Il convient de souligner que ces pourcentages de remise reflètent le moment où les appareils étaient les plus chers et ne représentent probablement pas leurs valeurs fluctuantes tout au long de l’année. La plupart des entreprises le font et c’est un peu effronté car cela donne l’impression de remises énormes qui ne sont pas tout à fait exactes.

Cela dit, ce sont de bonnes affaires. Google s’en tient généralement à une baisse de prix de 250 $ pour le Pixel 8 Pro, ce qui ramènerait le prix à 749,99 $ – l’offre Amazon est 31 $ moins chère. Les prix de reprise d’Amazon sont également compétitifs par rapport aux prix de Google.

S’en tenant à l’achat du Pixel 8 Pro, Amazon offrira 135 $ pour le Samsung Galaxy S21 Ultra (le téléphone Samsung le plus récent qu’Amazon acceptera), tandis que Google paiera 120 $. Google évalue l’Apple iPhone 12 Pro Max (le téléphone Apple le plus récent qu’Amazon acceptera) à 200 $ tandis qu’Amazon paiera 225 $.

ForbesSamsung réduit le prix du Galaxy Z Fold 6 dans le cadre d’une nouvelle promotion majeure

Ces prix sont médiocres par rapport aux valeurs de reprise de Samsung, ou même à celles de Google lorsqu’il organise une promotion. Si vous envisagez d’acheter un téléphone Pixel, ne vous sentez pas pressé de l’acheter lors de cette vente Prime Day, car Google a réduit presque tous ses appareils à plusieurs reprises tout au long de l’année.

Mise à jour du 9 octobre: Google a répondu à la vente Prime Day d’Amazon avec ses propres remises. Le Pixel 8a a été réduit de 50 $, le ramenant à 449 $. Il existe également des prix de reprise améliorés, qui incluent 135 $ pour le Pixel 6a et une valeur maximale de 400 $ si le Pixel 7 Pro est remis. Ce ne serait évidemment pas un bon échange à faire.

Ailleurs, la tablette Pixel coûte 80 $ de moins, ce qui ramène le prix final à 319 $, cela s’accompagne également de prix de reprise améliorés jusqu’à 400 $. Il convient de souligner que les abonnés Google One bénéficieront d’une réduction supplémentaire de 10 % (sous forme de crédit en magasin) lorsque les appareils sont achetés directement auprès de Google.

Google a réduit les prix de plusieurs appareils cette semaine, notamment les Pixel Buds A-series (30 $ de réduction), Nest Audio (45 $ de réduction) et le Nest Thermostat (40 $ de réduction). Mais les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont toujours au prix fort sur le site, donc si vous recherchez ces appareils, Amazon semble être le meilleur pari en ce moment.

Restez au courant des dernières nouvelles sur les offres en cliquant sur le bouton Suivre ci-dessous, ou me suivre sur Facebook.