Amazon recrute un expert en monnaie numérique et blockchain

Amazon cherche à ajouter un expert en monnaie numérique et en blockchain à son équipe de paiement, suggérant que la société pourrait examiner plus sérieusement les crypto-monnaies telles que le bitcoin.

Selon une offre d’emploi récente, l’équipe d’acceptation et d’expérience des paiements d’Amazon cherche à embaucher un « chef de produit expérimenté pour développer la stratégie et la feuille de route des produits en matière de monnaie numérique et de blockchain d’Amazon ».

« Vous tirerez parti de votre expertise dans les domaines Blockchain, Distributed Ledger, Central Bank Digital Currencies et Cryptocurrency pour développer le dossier des capacités qui devraient être développées, piloter la vision globale et la stratégie produit, et gagner l’adhésion et l’investissement du leadership pour de nouvelles capacités, » selon l’offre d’emploi, qui était précédemment rapporté par Insider.

Amazon a confirmé l’offre d’emploi.

Un porte-parole d’Amazon a déclaré dans un communiqué: « Nous sommes inspirés par l’innovation qui se produit dans l’espace des crypto-monnaies et explorons à quoi cela pourrait ressembler sur Amazon. Nous pensons que l’avenir sera construit sur de nouvelles technologies qui permettent des technologies modernes, rapides et peu coûteuses. paiements, et j’espère apporter cet avenir aux clients d’Amazon dès que possible. »

L’unité de cloud computing de l’entreprise, Amazon Web Services, propose un service appelé blockchain gérée. Mais Amazon n’accepte aucune crypto-monnaie comme moyen de paiement pour ses produits. Le PDG d’Amazon Andy Jassy (alors PDG d’AWS) dit en 2017 que l’entreprise n’était pas particulièrement axée sur la technologie blockchain, bien qu’il ait reconnu qu’Amazon « le surveillait attentivement ».

Les monnaies numériques comme le bitcoin ont gagné en popularité ces dernières années, conduisant à une adoption plus institutionnelle. Les entreprises technologiques se sont également familiarisées avec la crypto-monnaie, notamment Facebook, qui a soutenu un projet de monnaie numérique appelé Diem. En mai, Apple a déclaré qu’il cherchait à embaucher un négociateur en chef pour conclure des partenariats avec des partenaires de « paiements alternatifs », citant la crypto-monnaie comme un domaine d’expertise professionnelle potentielle.