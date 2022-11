Amazon reçoit une deuxième lettre d’ADL concernant un documentaire antisémite

La Ligue anti-diffamation a envoyé une deuxième lettre aux dirigeants d’Amazon concernant un documentaire antisémite disponible sur Prime Video.

Dans le dernière lettre, l’ADL affirme qu’Amazon n’a pas encore ajouté d’étiquette de non-responsabilité au film Hebrews to Negroes: Wake Up Black America. Le géant de la vente au détail a déclaré qu’il envisagerait de le faire, selon un rapport du 6 novembre de Le New York Times. Jonathan A. Greenblatt, PDG et directeur national de l’ADL, a noté dans la lettre qu’Amazon continue de vendre des articles qui encouragent la haine.

“Il est grand temps que l’entreprise effectue une recherche de haut en bas sur votre plate-forme pour d’autres œuvres similaires qui promeuvent l’antisémitisme, le racisme anti-noir, l’extrémisme et la haine”, a-t-il écrit dans la lettre de lundi. “En fait, nos experts du Centre ADL sur l’extrémisme ont trouvé un nombre choquant de ‘produits’ antisémites et suprématistes blancs sur Amazon la semaine dernière.”

Amazon n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la deuxième lettre. La lettre était adressée au fondateur Jeff Bezos, au PDG Andy Jassy et à l’avocat général David Zapolsky.

Gardien des Brooklyn Nets Kyrie Iriving a tweeté un lien vers le documentaire du 27 octobre, qui a conduit l’équipe de la NBA à le suspendre. L’ADL et les Nets ont envoyé une lettre datée du 4 novembre à Amazon à propos du film, demandant soit son retrait, soit un contexte ajouté à la page du film expliquant les inexactitudes.

Irving s’est excusé pour son tweet sur Instagram le 3 novembre après des jours de refuser de s’excuser. Les Nets ont déclaré que les excuses ne suffisaient pas et il y a aucune mise à jour sur le retour d’Irving. Nike a dit qu’il le ferait ne travaille plus avec Irving.

Le mois dernier, le rappeur et créateur de mode Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, a fait propos antisémites sur ses comptes Twitter et Instagram. Il a déclaré que depuis lors, il avait perdu 2 milliards de dollars, après que Gap, Balenciaga et Adidas aient mis fin à leurs partenariats commerciaux avec lui.