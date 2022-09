Amazon rebaptise Epix Streaming Channel en MGM Plus

Amazon envisage de rebaptiser son service de télévision en streaming Epix sous le nom de MGM Plus l’année prochaine, le premier changement important du détaillant en ligne depuis l’acquisition de l’emblématique studio hollywoodien MGM en mars.

La nouvelle marque de la chaîne entrera en vigueur le 23 janvier, a indiqué Amazon dans un communiqué mercredi. La société a déclaré que le changement de marque visait à incarner la longue histoire cinématographique de MGM tout en se concentrant également sur l’avenir du réseau.

“MGM est l’une des marques les plus emblématiques et les plus appréciées de l’âge d’or du divertissement”, a déclaré Michael Wright, responsable de MGM Plus, dans un communiqué. “Ce changement de nom est une promesse aux téléspectateurs existants et nouveaux que MGM Plus est l’endroit idéal pour trouver une télévision qui reflète et célèbre l’héritage de la marque emblématique MGM – une programmation cinématographique avec une narration sophistiquée qui divertit, ravit, surprend et transporte.”

Epix a été lancé en 2009 en tant que coentreprise des studios de cinéma Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer et Lionsgate avant que MGM ne rachète ses partenaires en 2017. Acquisition de MGM pour 8,45 milliards de dollars lui donne accès à un catalogue de plus de 4 000 titres de films, dont des franchises populaires comme James Bond et Rocky.