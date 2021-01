Dans un nouvel article publié dans la revue à comité de lecture Environnement, Le scientifique Robert Walker a prédit que la déforestation incessante dévorera les forêts tropicales amazoniennes d’ici 2064 et que la couverture verte sera effacée de son existence.

Le professeur de l’Université de Floride dans son article a déclaré que dans les décennies à venir, elle se transformera en savane. Le terrain aura des herbes et des arbustes inflammables, a rapporté le Courrier quotidien. Selon le document, l’intensification de la mortalité des arbres due à la sécheresse est la plus grande préoccupation. Il découlera des synergies du feu et de la déforestation.

On dit que les changements de l’hydroclimat régional ont un impact sur la forêt amazonienne. Les sécheresses tuent les espèces d’arbres vulnérables de la forêt tropicale. Selon le nouveau document, la catastrophe sera pire qu’on ne l’imaginait en raison de la dépendance de la communauté locale à l’égard de la forêt amazonienne pour l’eau.

Non seulement pour la communauté locale, l’impact sera également sur le monde. La plus grande forêt tropicale qui s’étend sur une superficie d’environ 2,3 millions de miles carrés régule le cycle de l’oxygène et du carbone du monde et réduit la pollution de l’air. On l’appelle donc les poumons de la Terre.

On dit que l’année 2064 sera un point de basculement car les sécheresses seront si fréquentes que la forêt tropicale ne pourra pas s’en remettre. Actuellement, ils se produisent tous les quatre ans.

Les raisons de la déforestation de la forêt sont nombreuses mais la plus importante est le retrait des terres forestières pour les utiliser pour la culture. Selon le professeur Robert, l’effondrement de la gouvernance environnementale dans les pays amazoniens, surtout au Brésil, ajoute aux inquiétudes des gens quant à l’avenir de la forêt tropicale.

Il a ajouté que la déforestation a atteint un point bas en 2012 lorsque des mesures ont été prises pour la réduire, mais qu’elle a rapidement recommencé à augmenter. Un expert de l’Université de Leeds, le Dr Adriane Muelbert a déclaré que la réponse de l’écosystème est à la traîne par rapport au rythme du changement climatique. Elle a dit qu’une mortalité plus élevée a été observée dans les arbres et que les espèces qui sont équipées pour survivre à des climats plus secs n’ont pas non plus montré une croissance compensatoire suffisante.

Le professeur Robert est d’accord avec le Dr Adriane car il a dit que si un couvert a besoin de plus de quatre ans pour se remettre des dégâts en un an, alors une forêt ne peut survivre. La durée de la saison sèche a également augmenté, ce qui ne laisse pas suffisamment de temps aux auvents pour récupérer.