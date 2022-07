Amazon rachète un réseau de cliniques

Le géant du e-commerce veut “réinventer” la santé

Amazon a annoncé un accord de 3,9 milliards de dollars pour acquérir l’organisation de soins primaires One Medical, cherchant à réinventer, améliorer et étendre ses services de santé virtuels avec un réseau de dizaines de cabinets médicaux à travers les États-Unis, selon un communiqué de presse jeudi.

One Medical propose des visites virtuelles et en personne dans quelque 188 sites à travers les États-Unis. Bien qu’il compte quelque 767 000 abonnés payants et offre des prestations de santé aux employés à des milliers d’entreprises, dont Airbnb et Google, le service basé sur l’adhésion a affiché une perte nette de 90,9 millions de dollars dans son rapport sur les résultats du premier trimestre.

La proposition d’acquisition d’Amazon couvrira la dette de One Medical et est estimée à environ 3,9 milliards de dollars ou 18 dollars par action en espèces, si elle reçoit l’approbation réglementaire américaine.

“Nous pensons que les soins de santé figurent en bonne place sur la liste des expériences qui doivent être réinventées”, Neil Lindsay, vice-président senior d’Amazon Health Services, a déclaré dans un communiqué annonçant l’accord. “Nous aimons inventer pour rendre plus facile ce qui devrait être facile et nous voulons être l’une des entreprises qui contribuera à améliorer considérablement l’expérience des soins de santé au cours des prochaines années.”

Le PDG de One Medical, Amir Dan Rubin, a entre-temps fait l’éloge d’un passionnant “opportunité de transformer les soins de santé et d’améliorer les résultats en combinant le modèle et l’équipe exceptionnelle centrés sur l’humain et la technologie de One Medical avec l’obsession client d’Amazon, l’histoire de l’invention et la volonté d’investir à long terme.”

Amazon propose des services médicaux virtuels à ses employés depuis 2019 avec son “Amazon Care” programme, qui met en relation les patients avec les médecins et envoie des professionnels au domicile des usagers si nécessaire. Au milieu d’une demande accrue pendant la pandémie de Covid-19, le programme s’est depuis étendu pour couvrir les non-employés, offrant des visites à domicile ainsi que des services de télésanté.

Plus tôt cette année, Amazon a également annoncé que ses appareils Echo, alimentés par l’assistant virtuel Alexa AI, pourront mettre les clients en contact avec les médecins en mains libres via la société de télémédecine Teladoc. Les utilisateurs concernés n’ont qu’à indiquer “Alexa, je veux parler à un médecin” être mis en relation avec un centre d’appels, où ils peuvent partager leurs symptômes.

Un porte-parole de Teladoc a promis à l’époque qu’Amazon ne serait pas en mesure d’accéder, de stocker ou d’enregistrer le contenu des consultations Alexa. L’assistant virtuel est tristement célèbre pour sa propension à “accidentellement” espionner les clients lorsqu’il est censé être inactif et utiliser des humains pour perfectionner ses services de reconnaissance vocale à l’insu des clients.