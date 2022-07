Amazon rachète One Medical pour 3,9 milliards de dollars alors qu’il étend son empreinte dans le secteur de la santé

One Medical est un service de soins primaires basé sur l’adhésion qui promet aux clients “un accès 24h/24 et 7j/7 aux soins virtuels”. La société opère sur une douzaine de grands marchés américains, selon son site Web, et travaille avec plus de 8 000 entreprises pour offrir des prestations de santé One Medical à leurs employés.

Dans un communiqué jeudi annonçant l’acquisition, Neil Lindsay, vice-président senior d’Amazon Health Services, a déclaré que le géant du commerce électronique pense que “les soins de santé figurent en bonne place sur la liste des expériences qui doivent être réinventées”. Lindsay a ajouté qu’Amazon espère être l’une des entreprises “qui contribuera à améliorer considérablement l’expérience des soins de santé au cours des prochaines années”.

L’acquisition n’est que le dernier exemple du géant de la technologie qui étend son empreinte dans le secteur de la santé. Amazon a acquis PillPack, une pharmacie en ligne, en 2018 et a ensuite lancé sa propre pharmacie numérique aux États-Unis. Par ailleurs, Amazon s’est associé à JP Morgan Chase et Berkshire Hathaway dans le but de fournir de meilleurs services de soins de santé et une meilleure assurance à moindre coût aux travailleurs et aux familles des trois sociétés, et éventuellement d’autres entreprises également. Cet effort, appelé Haven, s’est arrêté l’année dernière.

Ces dernières années, Amazon a élargi son empire de la vente au détail en ligne au secteur du divertissement, à l’industrie de l’épicerie et plus encore, augmentant ainsi sa vaste portée dans la vie des consommateurs. L’expansion rapide de la société a également sonné l’alarme pour les régulateurs antitrust.