Amazon rachète le fabricant du Roomba pour 1,7 milliard de dollars

Amazon acquerra iRobot, y compris sa dette, pour 61 dollars par action dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces, selon le communiqué. Cet achat serait la quatrième plus grande acquisition d’Amazon après que la société ait acheté Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars en 2017 et le studio de cinéma MGM pour 8,5 milliards de dollars l’année dernière. Le mois dernier, Amazon a annoncé une incursion dans les services médicaux avec un accord pour dépenser 3,9 milliards de dollars pour acquérir One Medical, une chaîne de cliniques de soins primaires aux États-Unis.

Les autres appareils de nettoyage du Roomba et d’iRobot, y compris les vadrouilles robotisées et les purificateurs d’air, rejoignent un portefeuille d’appareils domestiques intelligents appartenant à Amazon qui comprend les sonnettes Ring et Alexa, l’assistant virtuel et le haut-parleur d’Amazon. iRobot fabrique également un robot éducatif appelé Root qui permet aux enfants d’expérimenter le codage.

Le Roomba a touché les sols sales pour la première fois en 2002, pour le plus grand plaisir des paresseux et la perplexité des animaux de compagnie, en particulier les chats. Le New York Times l’a décrit comme “facile, efficace et amusant”, et un produit qui est rapidement devenu “un membre de la maison”.

La première version à 200 $ se débattait dans les coins et les pieds des chaises, tombant même dans les escaliers. Mais 20 ans plus tard, le Roomba j7 peut, selon l’entreprise, reconnaître plus de 80 objets usuels (y compris les cordons et les déchets d’animaux), retourne à son quai une fois ses corvées terminées puis se vide. L’option la plus chère se vend 999,99 $.