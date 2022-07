Amazon rachète la société de soins primaires One Medical pour 3,9 milliards de dollars

Amazone a signé un accord définitif pour acquérir le fournisseur de soins primaires hybrides One Medical dans le cadre d’un accord entièrement en espèces d’une valeur d’environ 3,9 milliards de dollars.

One Medical est une organisation de soins primaires basée sur l’adhésion qui offre des soins virtuels ainsi que des visites en personne. Les sociétés ont déclaré que la conclusion de l’accord était soumise à l’approbation réglementaire et à l’autorisation des actionnaires de One Medical. Le PDG Amir Dan Rubin devrait rester en poste après la finalisation de l’acquisition.

“Nous pensons que la santé figure en tête de liste des expériences à réinventer. Prendre rendez-vous, attendre des semaines voire des mois pour être vu, s’absenter du travail, se rendre en clinique, trouver une place de parking, attendre dans la salle d’attente puis salle d’examen pour ce qui est trop souvent quelques minutes pressées avec un médecin, puis faire un autre voyage dans une pharmacie – nous voyons de nombreuses opportunités à la fois d’améliorer la qualité de l’expérience et de redonner aux gens un temps précieux dans leurs journées », Neil Lindsay, SVP d’Amazon Health Services, a déclaré dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

L’acquisition marque une nouvelle plongée dans les soins de santé pour le géant de la vente au détail et de la technologie. Plus tôt cette année, Amazon a annoncé qu’il serait étendre ses offres Amazon Care en personne à 20 nouvelles villes en 2022, dont New York, San Francisco, Chicago et Miami.

Le service était à l’origine lancé en tant que clinique médicale virtuelle pour ses propres employés, puis étendu à tout le pays.

Mais Amazon a une variété d’initiatives dans les soins de santé et les technologies de la santé. Amazon Pharmacy a été lancé en 2020 après avoir acquis la pharmacie numérique PillPack. L’assistant vocal Alexa de la société est utilisé dans les systèmes de santé et les communautés de personnes âgées, ainsi que pour surveiller et aider les membres de la famille qui vieillissent à la maison. Il est également en concurrence dans l’espace de suivi de la santé et de fitness contre d’autres géants de la technologie comme Apple.

Entre-temps, les rumeurs ont circulé que la société mère de One Medical, 1Life Healthcare, avait envisagé des options de rachat après l’échec d’un éventuel accord avec CVS ​​Health. La société de soins primaires est arrivée sur les marchés publics au début de 2020 et a acquis l’année dernière Iora Health, axée sur les seniors.

Au HIMSS22 plus tôt cette annéeJohn Singerling, directeur du réseau de One Medical, a déclaré que la société se tournait vers d’autres secteurs, tels que la technologie et l’hôtellerie, pour centrer les consommateurs sur sa conception et réduire les temps d’attente.

“Nous n’aimons pas utiliser le mot salles d’attente”, a déclaré Singerling. “La [traditional health] le système n’est pas conçu autour des individus que nous servons.”

ENREGISTREMENT

“L’opportunité de transformer les soins de santé et d’améliorer les résultats en combinant le modèle centré sur l’humain et la technologie de One Medical et son équipe exceptionnelle avec l’obsession client d’Amazon, l’histoire de l’invention et la volonté d’investir à long terme est tellement excitante”, a déclaré Rubin dans un déclaration.

“Il existe une immense opportunité de rendre l’expérience des soins de santé plus accessible, abordable et même agréable pour les patients, les prestataires et les payeurs. Nous sommes impatients d’innover et d’élargir ensemble l’accès à des services de santé de qualité.”