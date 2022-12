Amazon publiera le prochain jeu vidéo Tomb Raider

Crystal Dynamics est toujours le développeur du prochain jeu, qui n’a pas encore de date de sortie et est en début de développement. Mais Amazon sera l’éditeur, ce qui signifie que la société travaille en étroite collaboration avec Crystal Dynamics sur le “support créatif” et est responsable de tâches telles que le marketing, l’expédition du titre sur diverses plateformes de vente au détail et en ligne, et la publicité.

Les versions récentes du jeu, comme le titre bien considéré de 2018, Shadow of the Tomb Raider, ont été publiées par la société japonaise Square Enix. La franchise a également inspiré plusieurs longs métrages.

Mais Amazon a finalement sorti un titre multijoueur populaire, New World, l’automne dernier, et a suivi cela avec un autre jeu bien accueilli ce printemps, Lost Ark.

Le nouveau jeu Tomb Raider sera le premier grand jeu solo publié par Amazon Games, qui a lutté pendant des années pour percer dans le monde difficile et insulaire du développement de jeux avant de finalement trouver une niche avec d’énormes jeux en ligne multijoueurs. Placer un jeu solo phare dans son portefeuille pourrait être une étape importante et renforcer la crédibilité d’Amazon dans l’industrie.

Tomb Raider pourrait s’appuyer sur ce succès. Bien qu’Amazon soit un entrant tardif dans les jeux vidéo et suive d’autres entreprises aux poches profondes comme Microsoft, M. Hartmann dit qu’il pense que le temps est de son côté, car il n’est qu’une partie d’une grande entreprise qui est patiente et ne demande pas de financement immédiat. Succès.

“Je ne fais pas partie de cette course effrénée pour savoir qui surpasse l’autre – je suis ici pour créer de grands jeux”, a-t-il déclaré.

Après avoir conclu une trilogie de jeux détaillant les origines de Lara Croft, le nouveau jeu Tomb Raider reviendra “à nos racines”, a déclaré Scot Amos, le chef de studio de Crystal Dynamics, bien qu’il ait déclaré qu’il était trop tôt pour donner beaucoup de détails.

“Il y a une évolution logique de ce que nous pouvons faire ensuite là-bas, en ce qui concerne la façon dont nous pouvons réellement lui donner une plus grande aventure et encore plus de choses à faire pour elle et plus de mondes et de mystères à explorer”, a-t-il déclaré.

Pour Amazon, faire venir des vétérans du jeu vidéo a porté ses fruits. Le studio de M. Amos avait quelques questions initiales sur le partenariat avec Amazon, a-t-il dit, étant donné qu’il s’agit d’un nouveau venu dans le jeu, mais ils ont été conquis.

“Nous ne savions pas à quoi ressemblait le groupe d’Amazon lorsque nous avons entamé cette conversation”, a déclaré M. Amos. “Nous savions qu’ils avaient quelques jeux là-bas, mais nous avons commencé à parler à Christoph, et c’est comme, ‘Oh, au fait, nous avons tous 25, 30 ans d’histoire dans cette entreprise.'”