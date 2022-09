Amazon publie “Lord of the Rings: The Rings of Power” mais les fans se plaignent que seul le 2ème épisode a fonctionné au début

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’émission la plus chère d’Amazon a jamais semblé connaître un début difficile.

Un grand nombre de clients Amazon Prime espérant regarder le somptueux “Lord of the Rings: The Rings of Power” du service de streaming lors de sa sortie jeudi soir se sont rendus sur les réseaux sociaux pour se plaindre que seul le deuxième épisode était disponible.

Les deux premiers épisodes étaient censés être diffusés sur Amazon à partir de 21 h HE, mais Twitter était rempli de fans qui ont déclaré qu’il y avait un problème.

Une personne a tweeté peu de temps après que les épisodes étaient censés être disponibles “Prime Video a tellement foiré, l’épisode 2 de Rings of Power est en place mais pas l’épisode 1.”

Un autre a écrit : “Rings Of Power a déjà mal commencé… Je suppose que je commence avec l’épisode 2 ????”

“Pourquoi ai-je l’épisode 2 de Rings of Power disponible mais pas l’épisode 1 ?!?!?!?!?!??!?!?!?”, a déclaré un troisième. « ALLEZ JE VEUX MA FEMME STABBY.

“Seul l’épisode 2 est sorti, qui était même avant 21h”, s’est plaint un autre.

“Alors coché – prêt à regarder The Rings of Power @PrimeVideo et je n’ai pas d’option de lecture pour l’épisode 1 sur mon téléphone ou mon téléviseur”, a écrit un autre avec une capture d’écran du problème.

Un autre a déclaré: “Mon colocataire crie avec colère à son Alexa exigeant de savoir pourquoi l’épisode 2 de Rings of Power est disponible et non l’épisode 1.”

Un fan a même posté un mème Golem qui suppliait : “Donnez-nous une chance, précieux. Donnez-nous une chance !”

Les captures d’écran du premier épisode semblaient indiquer “cet épisode n’est pas disponible”.

On ne sait pas à quel point le problème était répandu et il semble avoir été corrigé dans l’heure.

“The Rings of Power” est une série préquelle qui se déroule avant les événements du “Seigneur des Anneaux” et “Le Hobbit”.

La saison de 8 épisodes de “The Rings of Power” aurait coûté à la société environ 715 millions de dollars, ce qui en fait la série la plus chère de tous les temps.

La série a déjà été renouvelée pour une deuxième saison, dont le tournage devrait débuter en octobre.

Amazon n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.