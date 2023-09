Amazon proposera les fonctionnalités d’accessibilité d’Alexa Eye Gaze et la traduction d’appels

Amazon a lancé mercredi une multitude de nouveaux produits, notamment deux tablettes Fire HD 10 pour enfants et une barre de son Fire TV. Le géant de la vente au détail a également mis en lumière les nouvelles fonctionnalités d’Alexa qui permettent de rendre ses appareils et services accessibles à un plus grand nombre de clients.

Une nouvelle fonctionnalité est Eye Gaze sur Alexa, qui permet aux personnes à mobilité réduite ou ayant des troubles de la parole d’utiliser l’assistant généralement commandé par la voix avec leurs yeux. Les gens pourront regarder leur tablette pour effectuer des actions Alexa prédéfinies telles que contrôler leur maison intelligente, diffuser des émissions et de la musique et passer des appels. Il sera disponible plus tard cette année sur la tablette Fire Max 11 sans frais supplémentaires, Amazon a déclaré dans un article de blog.

Regarde ça: Regardez tout ce qu’Amazon vient d’annoncer lors de son événement sur les appareils 11h15

Amazon a également mis en lumière Call Translation, une fonctionnalité lancée auprès des utilisateurs des applications mobiles Echo Show et Alexa aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne plus tard cette année. La traduction d’appels vous permet de traduire automatiquement vos appels Alexa via des sous-titres à l’écran dans plus de 10 langues, dont l’anglais, le français, l’espagnol, l’allemand et le portugais.

« Cela aide tous nos clients à communiquer plus facilement, qu’ils s’identifient comme sourds ou malentendants ou qu’ils aient une famille multilingue », a déclaré Heather Zorn, vice-présidente d’Alexa, lors de l’événement de mercredi.

Eye Gaze est alimenté par des modèles de vision par ordinateur de pointe qui traitent les données en temps réel, selon Amazon. Les gardiens choisiront les couleurs, les icônes et les actions Alexa qui apparaîtront sur l’écran de la tablette sous forme de vignettes. Ils pourront également créer des vignettes qui, lorsqu’elles sont sélectionnées avec les yeux d’une personne, incitent Alexa à prononcer à haute voix des mots ou des phrases fréquents.

Les personnes possédant Fire Max 11 pourront activer la fonctionnalité Eye Gaze sur Alexa dans la section Paramètres d’accessibilité.