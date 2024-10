Amazon propose son assistant commercial Rufus AI sur davantage de marchés internationaux

Amazon est extension la disponibilité de son assistant d’achat basé sur l’IA, Rufus, sur davantage de marchés en Europe et en Amérique.

Le géant du commerce électronique est largement considéré comme étant en train de rattraper son retard sur ses frères Big Tech. dans le domaine de l’IAen particulier dans le contexte du battage médiatique de l’IA générative ces dernières années. Rufus est l’une des façons par lesquelles Amazon montre qu’il est prêt à jouer. Les principales fonctionnalités offertes par l’outil incluent l’assistance à la recherche de produits, les comparaisons de produits et les recommandations sur les produits à acheter.

Le chatbot IA a été formé sur l’arsenal de données d’Amazon, couvrant les avis clients, les catalogues de produits et d’autres données publiques tangentielles, pour être prêt à répondre aux questions en langage naturel des acheteurs, telles que : « Pouvez-vous recommander de superbes cadeaux pour les enfants de moins de 5 ans ? » ou « Comparez différents types de cafetières ».

Pour accéder à Rufus, les acheteurs des nouveaux marchés doivent mettre à jour leur application Amazon Shopping avec la dernière version ; ils peuvent ensuite appuyer sur une petite icône en bas à droite qui fait apparaître une interface familière de style chatbot.

Rufus d’Amazon en action. Crédits images :Amazone

Le géant du commerce électronique a testé Rufus pour la première fois aux États-Unis en février, avant de le lancer officiellement cinq mois plus tard. Dans les mois qui ont suivi, une version bêta de l’assistant IA a été lancée. atterri en Inde et le Royaume-Uni Mardi, Amazon a encore étendu la disponibilité de la version bêta à CanadaFrance, Allemagne, Italie et Espagne.

Rufus n’est pas le seul outil d’IA générative sur lequel Amazon travaille : la société a également récemment lancé de nouveaux outils pour aider les vendeurs à améliorer leurs annonces en générant des descriptions de produits, des titres et des détails associés. Amazon a également engagé 230 millions de dollars pour soutenir les startups d’IA générative.

Amazon s’empresse de souligner qu’il s’agit encore d’une première itération de Rufus et que, comme de nombreuses applications d’IA générative, elle « ne fera pas toujours les choses exactement correctement ».

« Nous continuerons à améliorer nos modèles d’IA et à affiner nos réponses pour rendre Rufus plus utile au fil du temps », a écrit la société dans un communiqué. article de blog.