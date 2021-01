Amazon est le deuxième employeur des États-Unis avec plus de 800 000 employés et dispose d’un vaste réseau de transport et de logistique avec une couverture partout aux États-Unis. Dans une lettre adressée directement au président nouvellement inauguré Joe Biden, Amazon propose ses ressources pour aider à l’objectif de Biden de vacciner 100 millions d’Américains au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir.

De plus, nous sommes prêts à tirer parti de nos opérations, de notre technologie de l’information, de nos capacités et de notre expertise en matière de communication pour aider les efforts de vaccination de votre administration. Notre échelle nous permet d’avoir un impact significatif immédiatement dans la lutte contre le COVID-19, et nous sommes prêts à vous aider dans cet effort.

Amazon dispose d’un fournisseur de soins de santé tiers agréé qui est prêt à administrer des vaccins à ses 800 000 employés essentiels une fois qu’ils seront disponibles. Cela comprend les employés des centres de distribution Amazon, des centres de données AWS et des employés de Whole Foods Market.



Les camions de livraison d’Amazon en cours de chargement

Vacciner tous les employés d’Amazon aiderait près de 1% de l’objectif final de Biden de 100 millions d’Américains, mais l’ampleur des opérations et la logistique de l’entreprise pourraient aider les efforts du gouvernement américain pour obtenir physiquement les vaccins à travers les États-Unis.

Actuellement, les vaccins Pfizer et Moderna sont très limités. Dans le monde, on estime que 54,3 millions de doses du vaccin ont déjà été administrées, dont 17,2 millions aux États-Unis. Au cours des derniers jours, une moyenne de 912 497 injections a été administrée. Tous ces chiffres sont en date du 20 janvier selon Bloomberg. Vous pouvez vérifier la progression du vaccin ici.

