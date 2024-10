Amazon propose les écouteurs Bose QuietComfort à un prix moins cher que jamais avec une réduction géante de 150 $ pour le Prime Day d’octobre

Amazon propose de grosses réductions sur les écouteurs sans fil lors de ses « Prime Big Deal Days », et cette offre sur le Casque sans fil Bose QuietComfort est l’un de ses meilleurs.

Le Casque Bose QuietComfort sont maintenant en vente au prix de 199 $, au lieu de 349 $, soit une économie de 43 %.

Cette réduction géante de 150 $ fait baisser le prix du Casque Bose QuietComfort à leur prix le plus bas jamais vu sur Amazon. La réduction est disponible en Blue Dusk, Cypress Green, Chilled Lilac, Moonstone Blue, Sandstone et White. L’option de couleur noire est également en vente au prix de 228 $.

Ces favoris des fans Casque Bose QuietComfort sont équipés d’un mode silencieux et conscient afin que vous puissiez choisir votre expérience de suppression du bruit préférée. Les écouteurs offrent jusqu’à 24 heures d’écoute avec 2,5 heures supplémentaires d’autonomie pour une charge de 15 minutes.

De plus, les écouteurs sont dotés de coussinets d’oreillettes moelleux et d’une bande rembourrée pour un ajustement confortable que vous pouvez porter toute la journée. Également inclus avec le Casque Bose QuietComfort est un étui de protection et un câble.

Achetez cette offre sur les écouteurs Bluetooth Bose QuietComfort sur Amazon ici.

Vous pouvez en savoir plus écouteurs sans fil en vente à partir de Les méga « Prime Big Deal Days » d’Amazon y compris ces meilleures offres :

Trouver plus réductions sur les écouteurs sans fil sur Amazon ici.

