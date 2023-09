Amazon propose l’ensemble Lego DeLorean emblématique « Retour vers le futur » à un prix record

Cette DeLorean ne vous fera pas remonter le temps, mais assembler le kit Lego recréant la machine à remonter le temps emblématique de Retour vers le futur pourrait vous faire sentir à nouveau comme un enfant. Et dès maintenant, vous pouvez l’acquérir à un prix record. Amazon propose actuellement ce kit de la série Lego Icons en vente pour seulement 160 $, ce qui vous permet d’économiser 40 $ par rapport au prix habituel. Et sans expiration définie, on ne sait pas combien de temps cette offre sera disponible. À moins que vous ne disposiez d’une machine à voyager dans le temps, nous vous recommandons de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Cet ensemble de 1 872 pièces vous permet de recréer non pas une, mais les trois versions de la DeLorean voyageant dans le temps de Marty McFly et Doc Brown, avec des composants uniques de chaque film. La première version est équipée d’un paratonnerre et d’une chambre à plutonium, la deuxième version est équipée du générateur Mr. Fusion et de roues qui se relèvent pour le mode vol et la troisième version comprend des pneus à flancs blancs et une plaque d’immatriculation interchangeable. Cet ensemble fait partie de la série Lego Icons, ce qui signifie qu’il utilise les briques Lego standard, plutôt que les pièces plus complexes utilisées dans les kits Technic, mais comporte néanmoins quelques pièces uniques. Il comprend des figurines de Doc et Marty McFly, ainsi que des accessoires des films comme un hoverboard, une boîte de plutonium et un condensateur de flux lumineux. Il est également livré avec une plaque d’information que vous pouvez afficher fièrement avec la pièce finie.