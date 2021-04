Amazon a encore une fois actualisé sa série de tablettes Fire abordables et cette année, les mises à jour sont plus visibles. Le haut de gamme HD 10 Plus et Fire HD 10 sont désormais livrés avec un écran FHD + de 10,1 pouces plus lumineux avec des cadres plus minces ainsi qu’un couvercle de clavier Bluetooth en option.

Le Fire HD 10 standard dispose de 3 Go de RAM tandis que le Plus contient 4 Go. Le stockage varie entre 32 Go et 64 Go avec une extension microSD disponible sur les deux. Amazon ne révèle pas le chipset exact sur les nouveaux modèles, mais affirme qu’il s’agit d’un processeur à huit cœurs cadencé à 2,0 GHz, ce qui est la même explication que celle que nous avons obtenue pour les tablettes de la génération précédente. Le modèle Plus apporte également une charge sans fil et une finition douce au toucher à l’arrière.







Amazon Fire HD10 avec étui clavier

Vous pouvez obtenir les deux modèles Fire HD 10 dans le nouvel ensemble Productivity qui ajoute l’accessoire clavier et un abonnement Microsoft 365 Personal de 12 mois à partir de 220 $. Le HD10 seul commence à 150 $ pour la version 32 Go tandis que la version Plus se vend 180 $.





Gamme Amazon Fire Kids Pro

Amazon propose également de nouvelles tablettes Fire Kids Pro de 7 « , 8 » et 10 « . Ceux-ci sont livrés avec la même coque de protection que les modèles précédents dans plusieurs options de couleur. Ils offrent tous des abonnements Amazon Kids + groupés d’un an. Le Fire Kids Pro 7 coûtera 100 $, le Fire HD8 Kids Pro se vendra 140 $ tandis que le HD10 Kids Pro coûtera 200 $.