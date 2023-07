Amazon propose des réductions sur toutes les montres Apple pour Prime Day 2023

Apple rejoint Amazon Prime Day en force, et la division portable de Cupertino a décidé de faire preuve d’audace avec des remises. Toutes les dernières montres intelligentes sont à prix réduit dans tous les principaux magasins Amazon. Nous avons rassemblé les offres sur Amazon US, Amazon UK et Amazon Germany, mais nous pouvons confirmer qu’elles peuvent également être trouvées dans d’autres régions.

L’Apple Watch Ultra n’est pas à prix réduit aux États-Unis, mais les fans du Royaume-Uni apprécieront l’offre de 10 %, tandis que l’Europe continentale bénéficie d’une offre de 16 %. C’est le moment idéal pour acheter la montre intelligente de premier plan qui possède toutes les fonctionnalités sophistiquées auxquelles un fan d’Apple pourrait s’attendre.

Toutes les variantes de la Watch Series 8 sont également à prix réduit – dans les tailles 41 mm et 45 mm. Comme d’habitude, la variante GPS uniquement est légèrement moins chère, mais les personnes qui souhaitent disposer de la connectivité LTE peuvent également profiter des offres sur Amazon.

Si vous souhaitez opter pour une smartwatch Apple plus légère et plus abordable, la 2e génération SE est également une bonne affaire – avec ou sans LTE dans les deux tailles. Oui, il n’a pas de capteur de température sophistiqué et ne fournit pas de mesure de l’oxygène dans le sang SpO2, mais il reste un accessoire portable incroyable pour un usage quotidien.

Nous pouvons percevoir une commission sur les ventes éligibles.