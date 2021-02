Amazon India a annoncé le troisième anniversaire d’Alexa en Inde plus tôt cette semaine. Dans le cadre des célébrations pour les utilisateurs d’Alexa dans le pays, Amazon Audible propose gratuitement trois de ses livres audio les plus vendus pendant une période limitée. Entre le 10 et le 28 février, livres audio Audible, Comment gagner des amis et influencer les gens de Dale Carnegie (raconté par Shernaz Patel), Great Stories for Children de Ruskin Bond (raconté par Adnan Kapadia) et Cracking the Code par Ayushmann Khurrana (raconté par Manish Dongardive) sera disponible gratuitement, exclusivement pour tous les utilisateurs d’Alexa dans le pays.

Pour accéder à ces livres audio sur Amazon Echo ou sur tout appareil alimenté par Alexa, les utilisateurs devront dire: «Alexa, qu’est-ce qui est gratuit d’Audible?». En réponse, Alexa partagera les noms de trois livres audio. Pour en choisir un, les clients peuvent dire le nom du titre. Les clients peuvent également dire le titre du livre audio pour commencer à écouter. Amazon dans un communiqué ajoute qu’Alexa lit plus de 19 000 histoires audio par jour en hindi et en anglais. Il s’agit notamment d’histoires racontées par Alexa et d’émissions audio lues par des conteurs renommés et des narrateurs célèbres grâce à la compétence Audible Suno. Les six émissions audio Audible les plus demandées par les utilisateurs d’Alexa en Inde sont Suno Mahabharata de Devdutt Pattanaik Bhoot Kaal et Yoddha de Neelesh Misra, Thriller Factory avec Nawazuddin Siddiqui, Anurag Kashyap et Tabu, Colocataires permanents avec Sumit Vyas et Nidhi Singh, et Kaali Awaazein avec Amitabh Bachchan.

S’exprimant davantage sur le développement, Audible India Head, Shailesh Sawlani, a déclaré: «Alexa et Audible travaillent constamment pour améliorer la vie des clients en offrant une expérience de narration significative et divertissante, intégrée de manière transparente dans leur vie quotidienne. Troisième anniversaire d’Alexa en Inde est une étape importante et nous sommes ravis d’étendre davantage de livres audio gratuits à tous les clients Alexa en Inde. » Le directeur d’Alexa India, Puneesh Kumar, a également salué le développement et ajouté que les utilisateurs peuvent désormais profiter gratuitement des livres audio les plus vendus d’Audible pendant cette période de célébration.

Plus tôt cette semaine, Amazon Inde a également partagé des statistiques sur la manière dont les Indiens interagissent avec l’assistant virtuel d’Amazon Alexa via des haut-parleurs Echo, des Fire TV Sticks, etc. Il s’avère que dire « Alexa, je t’aime » est assez en vogue. Les données suggèrent que les Indiens ont dit Je t’aime à Alexa jusqu’à 19 000 fois par jour.