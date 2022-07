Amazon propose des améliorations aux vendeurs tiers dans le cadre de l’enquête européenne

Amazon a proposé d’apporter un certain nombre de modifications aux vendeurs tiers sur sa plate-forme dans le but d’apaiser l’UE.

La société cessera d’utiliser les données qu’elle collecte auprès de vendeurs tiers au profit de sa propre entreprise. Cela augmentera également la visibilité des produits des vendeurs en leur accordant un traitement égal lors de la publication d’offres dans le très convoité spot “Buy Box” d’Amazon – qui met en avant un vendeur et génère la majorité des ventes sur la plateforme.

Une autre offre d’Amazon permettra aux vendeurs de choisir leurs propres fournisseurs de logistique et de livraison, plutôt que d’être obligés d’utiliser les services d’Amazon.

Les concessions s’inscrivent dans le cadre des efforts d’Amazon pour apaiser les inquiétudes de l’Europe qu’il abuse de sa double position de vendeur de biens et de propriétaire et exploitant de la place de marché. En 2019, la Commission européenne a ouvert une enquête antitrust sur la question après que de petits vendeurs se sont plaints qu’Amazon utilisait les données qu’elle avait recueillies auprès d’eux pour les battre lorsqu’il s’agissait de vendre des produits.

L’enquête est l’une des nombreuses que la Commission européenne a utilisées pour sonder les politiques et les activités des grandes entreprises technologiques américaines afin de s’assurer que les consommateurs européens bénéficient des meilleures offres et des meilleurs services. En proposant d’apporter des modifications maintenant, Amazon pourrait bien éviter une longue bataille juridique entraînant d’énormes amendes (jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial annuel).

Une nouvelle législation européenne, la Loi sur les marchés numériques, qui doit entrer en vigueur l’année prochaine, pourrait rendre les choses encore plus difficiles pour les plus grandes entreprises technologiques. Il les désignera comme gardiens et les examinera de près pour s’assurer qu’ils n’abusent pas de leur position dominante sur le marché.

“Bien que nous soyons sérieusement préoccupés par le fait que la loi sur les marchés numériques cible injustement Amazon et quelques autres entreprises américaines, et que nous ne soyons pas d’accord avec plusieurs conclusions de la Commission européenne, nous nous sommes engagés de manière constructive avec la Commission pour répondre à leurs préoccupations et préserver notre capacité à servir les clients européens. et les plus de 185 000 petites et moyennes entreprises européennes qui vendent dans nos magasins”, a déclaré un porte-parole d’Amazon dans un communiqué. “Aucune entreprise ne se soucie plus des petites entreprises ou n’a fait plus pour les soutenir au cours des deux dernières décennies qu’Amazon.”

L’UE donnera désormais aux vendeurs tiers l’occasion de réfléchir aux concessions offertes par Amazon et de faire part de leurs commentaires d’ici le 9 septembre.