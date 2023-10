Amazon propose aujourd’hui une offre folle le Prime Day d’octobre 2023 sur les poids réglables Bowflex SelectTech

Bowflex



Si vous avez la forme physique au cœur, envisagez d’améliorer votre salle de sport à domicile avec une paire de Haltères réglables Bowflex SelectTech 552 pendant l’Amazonie Journées Prime Big Deal événement, qui se déroule jusqu’au 11 octobre. Les critiques d’Amazon adorent la façon dont cet ensemble d’haltères Bowflex peut être ajusté pour peser entre 5 et 52,5 livres, remplaçant jusqu’à 15 autres ensembles de poids individuels. Parlez d’un économiseur d’espace pour la salle de gym à domicile.

En ce moment, ces Les poids réglables Bowflex classés 4,8 étoiles sont en vente au prix de 349 $. Cela représente une économie de 80 $, uniquement pour les membres Amazon Prime.

Lisez la suite pour découvrir toutes les meilleures offres Bowflex sur Amazon pour votre salle de sport à domicile. Mais ne tardez pas : on ne sait pas combien de temps ces accords dureront.

Meilleures offres Bowflex sur Amazon maintenant :

Les meilleures offres de poids Bowflex en octobre Amazon Prime Day 2023

L’un des noms les plus fiables dans le domaine du fitness, Bowflex est connu pour ses poids réglables, ses bancs, ses vélos elliptiques et ses vélos de haute qualité. Conçus pour les amateurs de fitness et les guerriers du week-end, les produits Bowflex rationalisent le fitness à domicile pour offrir aux utilisateurs l’entraînement le plus efficace possible. Géant de l’industrie, les poids réglables Select Tech de Bowflex sont l’un des meilleurs vendeurs de la marque.

Notez que vous devrez être membre d’Amazon Prime pour bénéficier de ces offres.

Remplacez 15 jeux de poids par le Ensemble d’haltères réglables Bowflex SelectTech 552, un best-seller de CBS Sports Essentials. Vendu par paire, cet ensemble de poids peut être utilisé avec l’abonnement mobile uniquement JRNY de Bowflex (gratuit pendant deux mois) pour une technologie de suivi de mouvement qui compte vos répétitions et suit votre forme en temps réel. C’est comme avoir votre propre entraîneur personnel à la maison.

« Facile à utiliser dès la sortie de la boîte » s’extasie un critique d’Amazon à propos de cet ensemble de poids noté 4,8 étoiles. « La fourchette de poids est phénoménale. Je veux dire, allez. Pouvoir avoir l’équivalent de 30 haltères allant de 5 à 52,5 livres et pouvoir les ranger soigneusement dans un coin quelque part ? Ouais. »

Pourquoi nous aimons les haltères réglables Bowflex SelectTech 552 :

La conception peu encombrante est parfaite pour les petites salles de sport à domicile : un jeu de poids Bowflex remplace 30 autres haltères.

Les critiques satisfaits d’Amazon affirment que leur ensemble d’haltères réglables Bowflex SelectTech résiste même après de nombreuses années d’utilisation.

Ils peuvent être associés à l’application JRNY ou utilisés seuls si vous n’avez pas besoin de coaching.

Si vous cherchez à soulever plus de 52,5 livres, vous aurez besoin du Haltères réglables Bowflex SelectTech 1090. L’haltère classé 4,5 étoiles peut être réglé entre 10 et 90 livres par incréments de cinq livres.

Ils ne sont pas en vente actuellement, mais un critique vérifié d’Amazon dit qu’ils recommandent ces haltères à 100 % : « Je les ai depuis quelques années maintenant. Je les utilise cinq jours par semaine. Ils sont excellents, fonctionnent comme ils le devraient, je «

Ce top-rated haltère réglable est rarement mis en vente, c’est pourquoi cette offre Prime Big Deal Days est si remarquable.

Besoin de plus d’un haltère ? Amazon propose un ensemble de deux haltères SelectTech 1090, avec support. Économisez 50 $ avec ce forfait.

Si vous achetez un ensemble d’haltères Bowflex SelectTech de premier ordre, vous aurez besoin d’un support d’haltères pour l’accompagner. Cette option 4,7 étoiles de Bowflex vous empêchera de vous pencher, protégeant potentiellement le bas du dos des blessures. Le support multimédia inclus contient votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez donc utiliser l’abonnement d’un an inclus à JRNY, l’application d’entraînement physique haut de gamme de Bowflex. Mesure 25″ H x 26,4″ L x 26,9″ L.

Best-seller de CBS Sports Essentials, même au prix fort, ce support de poids le mieux noté est désormais à 77 $ de réduction sur Amazon pour les membres Prime.

Vous craignez de ne pas réussir ces fentes ? L’innovation de Bowflex Barre de curling SelectTech s’ajuste de 20 à 80 livres en utilisant sept réglages de poids par barre. Réduisez la quantité d’haltères chargeables nécessaire en utilisant la technologie tout-en-un de Bowflex.

La kettlebell Select Tech de Bowflex remplace six kettlebells différentes en ajustant de 8 à 40 livres. La poignée ergonomique facilite la prise en main. Le cadran de sélection du poids facilite son utilisation. Les critiques apprécient le fait que cette kettlebell unique prend moins de place, une caractéristique clé pour ceux qui s’entraînent à la maison. Noté 4,8 étoiles.

Nous aimons les six réglages différents offerts par le banc de musculation Bowflex, créant des options infinies pour votre entraînement. Nous aimons aussi le fait qu’à 70 livres, Prime Shipping amène ce formidable banc à notre porte d’entrée, donc le seul gros travail que nous devons faire est dans la salle de sport. Il supporte jusqu’à 600 livres.

Des bancs avec trois, quatre et cinq options de réglage sont disponibles ; tous prennent en charge les exercices d’inclinaison, de déclin et à plat. Mais c’est la version à cinq positions qui est en vente pour 200 $ de réduction lors de la vente Amazon Prime Day d’octobre. Notez que vous devrez être membre d’Amazon Prime pour bénéficier de cette offre. Noté 4,6 étoiles.

Besoin d’un banc de musculation pour votre salle de sport à domicile capable de supporter vos nouveaux poids ? Il existe actuellement une formidable offre de réduction de 50 $ sur Amazon sur le site classé 4,5 étoiles. Banc de musculation réglable Flybird. Le best-seller d’Amazon (et le favori des lecteurs de CBS Sports Essentials) pèse jusqu’à 800 livres et peut être utilisé pour les exercices d’inclinaison et de déclin. Il y a sept positions arrière et trois positions assises. Noté 4,5 étoiles.

Dit un Amazon satisfait critique: « Il est si facile à plier, à ouvrir et à régler les différents angles d’inclinaison et de déclinaison. Il est assez léger et extrêmement robuste. Il est très confortable ; le rembourrage est ferme et le revêtement est facile à nettoyer. »

Qu’est-ce que les Big Deal Days d’Amazon Prime ?



Journées Amazon Prime Big Deal est la première vente du Black Friday d’Amazon en octobre. Certains appellent l’événement de deux jours Octobre Prime Day ou Prime Day Part 2 en raison de la taille et de la portée de la vente. En 2022, cette vente d’octobre s’appelait la vente Prime Early Access.

Quand ont lieu les Amazon Prime Big Deal Days 2023 ?

Les Prime Big Deal Days d’Amazon auront lieu les mardi 10 et mercredi 11 octobre 2023. La vente commence à minuit, heure du Pacifique.

Devez-vous être membre Prime pour profiter des offres Prime Big Deal Days ?

Bien que certaines des meilleures offres Amazon Prime Big Deal Days soient exclusives à Prime ou inviter seulement, il y aura également des tonnes d’offres ouvertes à tous les acheteurs. Ainsi, même si vous n’avez pas d’abonnement Amazon Prime, des offres s’offrent à vous.

Cependant, si vous souhaitez bénéficier des meilleures offres, vous devez appuyer sur le bouton ci-dessous et vous inscrire pour un essai gratuit de 30 jours d’Amazon Prime. Les abonnements Prime coûtent 14,99 $ par mois ou 139 $ par an et incluent l’accès à Amazon Prime Video (Thursday Night Football) et un certain nombre d’autres avantages intéressants.

Qu’est-ce qui est en vente d’autre pendant les Prime Big Deal Days ?

Le deuxième événement Prime Day de 2023 lancera la saison des achats des fêtes avec des offres anticipées sur des milliers de marques populaires et des produits essentiels comme pistolets de massage, tapis roulants, rameurs, montres intelligentes, écouteurs de gymnastique, écouteurs à conduction osseuse, poids libreséquipements de gym à domicile, vêtements de fitness, chaussures et plus encore.

Quels autres détaillants organisent des Big Deal Days concurrents ou des ventes anticipées du Black Friday ?

Amazon n’est pas le seul détaillant à réduire ses prix ce mois-ci. Vous pouvez également trouver des offres intéressantes sur vos marques préférées chez d’autres grands détaillants. Voici les événements les plus vendus que nous surveillerons au cours de la semaine à venir :

