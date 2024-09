Amazon produit le film Les Sims

Dans un long article de blog détaillant certains de ses projets à venir, EA a annoncé aujourd’hui qu’Amazon MGM Studios sera le studio derrière un film basé sur Les Sims coécrit par Briony Redman et Kate Herron, qui réalisera également le film. Auparavant, le duo écrit ensemble pour le nouveau Docteur Who sérieet Herron a dirigé l’intégralité de Lokila première saison de Disney Plus.