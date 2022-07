Amazon Prime Video fait enfin peau neuve sur son interface

Amazon a confirmé que Prime Video déploiera une toute nouvelle interface au cours des deux prochaines semaines à travers le monde, avec un écran d’accueil remanié, de nouvelles conceptions de carrousel, une section dédiée à la télévision en direct, et plus encore.

La refonte a pris 18 mois pour se développer, avec les commentaires des groupes de test tout au long du processus. L’ancienne interface Prime Video d’Amazon était connue pour être maladroite, donc cette actualisation est attendue depuis longtemps

Le nouveau design n’est pas différent des sections d’accueil et de recherche de Netflix. Sur la gauche, il y a une liste verticale avec six icônes de navigation : Rechercher, Accueil, Magasin, TV en direct, Gratuit avec publicités (où le contenu Amazon Freevee sera assis) et Mes affaires. Le centre de l’écran quant à lui est dominé par une bande-annonce qui joue pour un film/série en fonction de l’algorithme de l’utilisateur.

La page d’accueil comporte des sections pour les films, les émissions de télévision et les sports, ainsi qu’un écran du top 10 pour les émissions les plus populaires sur Prime Video à l’époque. Ce sont tous des ajustements pour aider les gens à trouver et à rechercher plus facilement du contenu plus efficacement.

Amazon Originals et Prime Exclusives sont affichés dans un carrousel de style affiche (quelque chose qu’Amazon appelle un “super carrousel”), et encore une fois, les bandes-annonces sont automatiquement lues lorsque l’utilisateur fait défiler une certaine émission pour inciter davantage les téléspectateurs à continuer à regarder.

Prime Video propose toujours un mélange de contenu gratuit pour les abonnés, ainsi que des émissions de télévision et des films payants. Cependant, le contenu gratuit a une coche bleue dans la description, afin que les gens sachent qu’ils ne coûtent pas plus cher, tandis que les émissions et les films payants sont marqués d’une icône d’achat en or.

La ligne “Mes abonnements” sur la page d’accueil peut être utilisée pour filtrer le contenu qui n’est disponible que sur les abonnements de ce compte, ce qui rend le catalogue beaucoup plus simple. Les utilisateurs peuvent également s’abonner à d’autres services de streaming (tels que Paramount +) via l’application via la section Store.

La directrice de produit Helena Cerna a noté que la nouvelle mise en page met l’accent sur certaines des choses qui font qu’Amazon Prime Video se démarque de ses concurrents.

“Lors des tests d’utilisabilité, nous avons entendu à plusieurs reprises la phrase” wow, je ne savais même pas que Prime Video avait la télévision en direct “”, a-t-elle déclaré.

La section Sports est également une victoire pour Amazon, car il s’agit d’un domaine que Netflix et Disney + ne couvrent pas.

Amazone

La nouvelle interface sera déployée initialement sur les téléphones et tablettes Android, les téléviseurs intelligents, les appareils Amazon Fire TV, les appareils Roku, Apple TV, Android TV et les consoles de jeux. Les utilisateurs iOS et Web de Prime Video auront un peu plus de temps à attendre, mais le design sera disponible dans le futur.

Ceux qui ont des appareils plus anciens manqueront la refonte. Par exemple, il ne sera pas pris en charge sur la PlayStation 3 et l’Apple TV de troisième génération (2012). Ceux-ci n’exécuteront que l’ancienne version de Prime Video.

Vous pouvez vous inscrire à Amazon Prime Video sur son site Internet. Un abonnement autonome coûte 8,99 $ / 5,99 £ par mois, ou vous pouvez vous inscrire à Amazon Prime pour 14,99 $ / 7,99 £ par mois et bénéficier de la livraison gratuite, de livres électroniques, d’un accès aux ventes flash et d’autres avantages. Amazon propose un essai gratuit de 30 jours pour les nouveaux membres.

