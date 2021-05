Amazon Prime Video émet un ordre de bâillon pour Samantha Akkineni

Quelques jours avant sa projection, «The Family man 2» s’est retrouvé pris dans une controverse sur la représentation des Tamouls d’Eelam sous un jour négatif. Samantha Akkineni jouera le rôle d’un kamikaze dans la deuxième saison de « The Family Man » et cela a conduit à des manifestations appelant à l’interdiction de l’émission car elle a blessé les sentiments d’Eelam Tamils ​​et aussi les habitants du Tamil Nadu.

Le gouvernement du Tamil Nadu a même demandé au ministère de l’Information et de la Radiodiffusion de demander l’interdiction de la projection de la websérie sur la plateforme OTT Amazon Prime Video.

Au milieu des manifestations en cours, Amazon Prime Video a maintenant émis un ordre de bâillon pour Samantha Akkineni, lui interdisant de parler de l’émission. Une source commerciale a déclaré à Bollywood Hungama: « Il y a toujours des protestations contre certains personnages ou représentations dans des films ou des séries, cela vient du fait que le public n’est exposé qu’à une petite partie de ce à quoi s’attendre, ce qui pourrait ressembler à une certaine manière. Dans le cas avec Le personnage de Samantha dans The Family Man 2, les gens se sont opposés à son personnage, mais ils n’ont pas vraiment vu toute la gamme de ce qu’elle dépeint.

La source a ajouté: «Amazon Prime Video, comme la plupart des créateurs de contenu, aimeraient éviter les controverses avant la sortie de leur entreprise. L’ordre bâillon de s’abstenir de parler de la série est exactement cela, de sorte que le sentiment du public et les sentiments qui ont été blessés peuvent être apaisés.

Pendant ce temps, dans la déclaration partagée par l’acteur Manoj Bajpayee, le duo de réalisateurs Raj et DK a déclaré: « Certaines hypothèses et impressions ont été formulées sur la base de quelques plans de la bande-annonce. Beaucoup de nos principaux membres de la distribution, ainsi que des membres clés de l’équipe de création et d’écriture sont des Tamiliens. Nous sommes très conscients des sentiments du peuple tamoul et de la culture tamoule et n’avons rien d’autre que le plus grand amour et le plus grand respect envers notre peuple tamoul. «

Invitant les gens à regarder l’émission en premier, ils ont poursuivi: «Nous avons consacré des années de travail acharné à cette émission et nous nous sommes efforcés de présenter à notre public une histoire sensible, équilibrée et fascinante – tout comme nous l’avons fait dans Season 1 de l’émission. Nous demandons à tout le monde d’attendre et de regarder l’émission lorsqu’elle sortira. Nous savons que vous l’apprécierez une fois que vous la regarderez. »

En parlant à Bollywood Hungama, Manoj Bajpayee a déclaré: « Vous vous sentirez très fier de l’émission. C’est une série qui croit en la diversité. Veuillez regarder cette émission et vous serez très fier de cette émission pour le fait qu’elle ne raconte pas seulement vous une bonne histoire, mais elle vous dit aussi à quel point ce spectacle et les créateurs sont fiers de la culture et de la sensibilité tamoules. «