Amazon Prime Video ajoute la chaîne Apple TV+ dans l’application

Amazon lancera Apple TV+ en tant que module complémentaire premium dans l’application Prime Video plus tard ce mois-ci.

Le contenu Apple TV+ sera bientôt disponible sur Prime Video aux États-Unis via un module complémentaire de 9,99 $ par mois, a annoncé Mike Hopkins, responsable de Prime Video et d’Amazon MGM Studios, lors de l’événement Bloomberg Screentime de mercredi soir à Los Angeles. Aucune date de lancement précise n’a encore été révélée.

Avec l’abonnement, les clients d’Amazon auront accès à tout le contenu scénarisé d’Apple, ainsi qu’aux événements sportifs de la Major League Soccer et de la Major League Baseball.

« Nous avons eu un bon partenariat avec Apple sur plusieurs fronts… nos sociétés font beaucoup d’affaires ensemble », a déclaré Hopkins lors de l’événement. « Je pense que ce que nous proposons aux partenaires de distribution, ce sont des centaines de millions d’abonnés dans le monde entier qui ont accès à leurs chaînes. »

Apple est l’une des plus de 100 options complémentaires proposées par Prime Video aux abonnés américains, qui permettent aux téléspectateurs d’accéder à plus de contenu sans jongler avec plusieurs abonnements.

Selon Amazon, les membres Prime pourront s’abonner à Apple TV+ directement via l’application Prime Video, sans qu’aucune autre application – ni câble – ne soit requise. L’abonnement peut être résilié à tout moment.

« Nous voulons rendre Apple TV+ et sa bibliothèque primée de séries et de films des plus grands conteurs du monde accessibles au plus grand nombre de téléspectateurs possible », a déclaré Eddy Cue, vice-président directeur des services d’Apple, dans un communiqué. « Nous sommes ravis que Prime Video propose désormais Apple TV+, offrant ainsi aux téléspectateurs une incroyable gamme d’options de visionnage. »