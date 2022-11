Amazon Prime propose désormais une alternative sans publicité à Spotify Free

Amazon Music a toujours fait partie d’un abonnement Prime, mais avec un catalogue restreint de deux millions de chansons. Cela semble beaucoup, mais ce n’est qu’une fraction des 100 millions de personnes que vous obtenez si vous payez séparément pour Amazon Music Unlimited.

Désormais, cependant, les membres Prime aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d’autres parties du monde peuvent diffuser les 100 millions de chansons et toute une gamme de podcasts sans frais supplémentaires.

Mais il y a un hic. Le service de streaming fonctionne comme la version gratuite de Spotify. Cela signifie que les chansons peuvent être lues en mode de lecture aléatoire : vous ne pouvez pas demander à Alexa ou choisir précisément dans l’application Amazon Music la chanson que vous voulez. Vous pouvez à la place choisir un genre, un artiste ou un album à mélanger.

Cependant, cette bibliothèque a un énorme avantage sur Spotify : elle est totalement sans publicité. Par conséquent, Membres principaux peut écouter de la musique sans aucune interruption gênante.

Avec un abonnement Amazon Music, vous pouvez diffuser tous les derniers titres des charts, y compris le tout nouvel album de Taylor Swift, Midnights. De nombreux podcasts sont également disponibles, notamment British Scandal et d’autres de Wondery, propriété d’Amazon, ainsi que d’autres de CNN, NPR, The New York Times et ESPN. Encore une fois, ils sont tous sans publicité, ce qui offre une meilleure expérience que l’écoute via des podcasts Apple ou Google.

La nouvelle bibliothèque est un saut massif par rapport aux 2 millions de chansons auxquelles les membres Prime pouvaient auparavant accéder. Amazon a également introduit une nouvelle section Podcast Previews, qui permet d’écouter de courts extraits d’émissions pour découvrir plus rapidement de nouvelles émissions.

Si vous n’êtes pas encore membre d’Amazon Prime, c’est le moment idéal pour s’abonner, car le Black Friday arrive le 25 novembre et Amazon devrait proposer de bonnes affaires. Les nouveaux abonnés bénéficient d’un essai gratuit de 30 jours, après quoi les comptes coûtent 14,99 $ / 8,99 £ par mois – ou vous pouvez payer annuellement et économiser un peu.

Bien que Prime soit plus cher qu’avant, n’oubliez pas que vous bénéficiez d’autres avantages en plus de la musique, de la livraison gratuite et d’offres exclusives. Il y a aussi Prime Video, qui propose des émissions telles que The Boys et The Lord of the Rings : Rings of Power, ce qui signifie que c’est en fait toujours un très bon rapport qualité-prix. Voici tous les avantages d’Amazon Prime.

Si la lecture aléatoire est inacceptable, vous pouvez bien sûr passer à Amazon Music Illimité, qui vous permet de lire des chansons dans l’ordre de votre choix, avec des sauts illimités et une écoute hors ligne. Vous bénéficiez également d’une qualité audio HD (16 bits/44,1 kHz) et UHD (24 bits/44,1 à 192 kHz), ainsi que d’un son spatial, ce qui est excellent sur Echo Studio.

Si vous ne souhaitez pas vous engager dans un abonnement, un essai gratuit de 30 jours d’Unlimited est disponible. Vous pouvez voir comment tous les principaux acteurs se comparent dans notre tour d’horizon des meilleurs services de streaming musical.