Amazon Prime Day octobre 2022 : meilleures offres Prime Early Access

Amazon Prime Day est l’un des plus grands événements de vente au monde, le géant de la vente au détail proposant des offres et des remises qui rivalisent avec le Black Friday – et cette année, il arrive deux fois.

Le bon Prime Day a peut-être eu lieu en juillet, mais il revient pour une deuxième sortie surprise ce mois-ci – officiellement appelée Prime Early Access Sale.

Comme le Prime Day original, l’événement dure deux jours complets. Le seul hic, c’est que pour participer, il faut être un Abonné Amazon Primeavec toutes les offres réservées à ceux qui s’abonnent au service d’abonnement d’Amazon.

Cela en vaut la peine cependant. Cet été, nous avons réalisé d’énormes économies à tous les niveaux sur les appareils domestiques intelligents, les ordinateurs portables, les téléphones Fitbit, Apple Watch et les propres appareils d’Amazon, bien sûr.

Quand est la vente d’accès anticipé Prime ?

Cette vente Prime Day supplémentaire a lieu le 11 et 12 octobre. Cela représente 48 heures complètes de réductions, la plupart commençant à minuit, où que vous soyez.

Quels pays bénéficient de la vente Prime Day d’octobre?

Alors qu’Amazon lui-même peut être un phénomène mondial, Prime Day ne l’est pas. Voici les pays bénéficiant de la vente Prime Early Access :

États-Unis, Royaume-Uni, Autriche, Canada, Chine, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Espagne, Suède et Turquie.

Quelles sont les meilleures offres Prime Day ?

Il est difficile de prédire quelles offres seront les plus importantes et les meilleures chaque année, mais regarder les Prime Days précédents nous donne une bonne idée – et Amazon lui-même a déjà fait allusion à certaines des offres auxquelles nous pouvons nous attendre.

Les appareils et services Amazon sont définis

Il n’y a pas beaucoup de science à cela. Amazon est sûr d’avoir des remises Echo, Fire, Kindle et Ring le Prime Day comme par le passé.

Amazon a déjà commencé ses premières offres sur ses propres appareils, avec jusqu’à 50 % de réduction sur les appareils Amazon y compris l’Echo Dot 4, les clés Fire TV, la technologie de sécurité domestique Ring et les liseuses Kindle.

Ce ne sera pas tout. Amazon a déjà proposé des offres comprenant des essais gratuits de trois mois d’Audible et Kindle Unlimited et quatre mois d’Amazon Music Unlimited, ainsi que des réductions sur les achats sur Prime Video et Amazon Fresh, et même des jeux gratuits via Prime Gaming.

Bien que nous aimerions vraiment voir un essai Prime prolongé au-delà de la limite actuelle de 30 jours.

Comment obtenir les meilleures offres Prime Day

Avec autant de produits proposés, il peut être difficile de savoir quoi acheter et si vous devrait Achète-le. Voici quelques éléments à garder à l’esprit :

Faites une liste des produits que vous voulez vraiment et commencez à regarder les prix moyens maintenant, et le prix actuel d’Amazon

Assurez-vous que vous êtes déjà connecté à votre compte Prime afin qu’il n’y ait pas de tâtonnement le jour – inscrivez-vous pour l’essai gratuit de 30 jours si vous n’avez pas Amazon Prime

Assurez-vous que vos informations de paiement et d’expédition sont à jour maintenant pour être prêt à effectuer des achats rapides le jour même.

Envisagez d’activer l’option d’achat en 1 clic d’Amazon afin de pouvoir battre les masses dès son annonce

Utilisez le bouton Watch this Deal sur les offres à venir que vous voyez sur le site Web d’Amazon, pour vous assurer de ne pas les manquer.

Rejoignez la liste d’attente pour les produits revendiqués à 100 %, car les gens changent souvent d’avis et n’achètent pas. Vous recevrez une notification pour vous alerter si d’autres sont disponibles.

N’oubliez pas de comparer les prix par rapport aux concurrents (voir section suivante)

Qu’est-ce qu’Amazon Prime Day ?

Prime Day est un événement de vente majeur organisé par Amazon qui offre des remises exclusives à ses membres Prime. Amazon a lancé son premier Prime Day à l’été 2015, pour fêter ses 20 ans. Prime Day 2022 était le huitième événement de ce type de la société, maintenant rejoint par la première vente Prime Early Access.

Les clients doivent avoir un abonnement Prime pour accéder aux promotions ou offres Prime Day. Voici notre guide étape par étape sur l’inscription, ou allez sur Amazon maintenant pour obtenir son Essai gratuit de 30 jours.

Le service Amazon Prime a commencé comme un moyen d’obtenir une livraison illimitée le lendemain, mais a rapidement évolué pour inclure des avantages supplémentaires tels que l’accès au service rival d’Amazon Netflix, Prime Video, les jeux Twitch, Prime Now et plus encore. Voici tout ce que vous devez savoir sur les avantages d’Amazon Prime.

Comment obtenir Amazon Prime

Comme mentionné, le hic pour Prime Day est que vous devez être un Client Amazon Premium pour accéder aux offres.

N’oubliez pas qu’Amazon propose également un Essai gratuit de 30 jours d’Amazon Prime, et même les membres Prime d’essai gratuit peuvent obtenir des offres Amazon Prime Day. Vous pouvez vous inscrire au Essai gratuit d’Amazon Prime ici.

Vous pouvez en savoir plus sur Amazon Prime et le grand nombre de fonctionnalités qu’il offre dans notre guide complet d’Amazon Prime.

Assurez-vous d’annuler votre abonnement avant la fin de votre essai gratuit pour éviter d’être facturé, à moins bien sûr que vous en profitiez ! En savoir plus sur la façon d’annuler votre abonnement correctement ici.

Si vous avez déjà eu un essai gratuit d’Amazon Prime, vous pourriez être surpris d’apprendre que vous pouvez le faire à nouveau s’il s’est écoulé plus d’un an depuis votre dernier essai.