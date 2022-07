Amazon Prime Day: les meilleures offres de jeux de société que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Nous oublions souvent que Prime Day est plus que des ventes sur les produits Amazon. Il y a toujours beaucoup de bons aubaines à moins de 25 $ y compris des articles essentiels comme des rouleaux de papier toilette, des jeux de société et des lumières intelligentes.

Les jeux de société ne sont peut-être pas des éléments essentiels, mais pour beaucoup d’entre nous, ils rendent le monde meilleur. Prime Day est le moment idéal pour rendre votre endroit heureux un peu plus rempli. Amazon et Target ont des ventes en cours au cours des prochains jours et il y a beaucoup d’offres de jeux de société à saisir si vous êtes rapide.

Offres Amazon

Iello Si vous avez une jeune famille, King of Tokyo est un excellent vecteur d’infection. Vous incarnez un Kaiju géant différent qui veut détruire Tokyo et vous devez vous battre pour la suprématie. C’est un simple jeu de lancer de dés où vous “dépensez des dés” pour acheter des cartes et utilisez ces cartes pour alimenter votre Kaiju. C’est rapide et, plus important encore, c’est assez engageant pour les jeunes enfants.

Asmodée La splendeur est ce que j’aime appeler un “amuse-bouche”. C’est l’un des jeux avec lesquels je commence une nuit de jeu. Il est facile à saisir et laisse vos pensées claires pour rattraper vos amis avant de vous lancer dans les jeux de stratégie complexes. Cela ne veut pas dire que Splendor n’a pas sa propre tactique, c’est le cas. Le jeu est juste léger et amusant.

Autres offres de jeux de société Amazon

Cibler les offres de jeux de société

Jeux Z-Man Maintenant, c’est peut-être un peu trop sur le nez en ce moment, mais en tant que jeu, Pandemic est une excellente affaire de coopération pour toute la famille. La vraie chose est assez terrible mais le jeu est très amusant sans avoir besoin d’acheter un masque !

Pâte à modeler L’évasion de raisin rappelle tant de bons souvenirs pour moi et mes enfants. Bien que ce ne soit pas exactement le jeu auquel nous jouions il y a 20 ans, c’est toujours le même principe. Vous devez faire passer vos petits raisins Play-Doh sur toute la planche sans qu’ils soient écrasés, roulés ou hachés avec un couperet. C’est un jeu génial pour les enfants de cinq ans et plus.

Autres offres de jeux de société Target

Ma famille et moi jouons à des jeux de société presque tous les soirs et nous en avons beaucoup trop pour notre propre bien. Chaque Prime Day, nous finissons toujours par en acheter plus, donc la liste continue de s’allonger ! Nous espérons que vous apprécierez certains des jeux mentionnés ici autant que nous.