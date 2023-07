Amazon Prime Day génère 6,4 milliards de dollars d’achats en ligne le premier jour

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Amazon Prime Day est l’un des plus grands événements commerciaux de l’année, avec des offres sur tout, des écouteurs aux fournitures pour animaux de compagnie, et a déjà stimulé des dépenses en ligne record aux États-Unis.

Les acheteurs ont dépensé 6,4 milliards de dollars sur les sites de commerce électronique le 11 juillet, le premier jour de l’événement d’achat de deux jours d’Amazon, selon les données d’Adobe Analytics. Cela représente une augmentation de près de 6 % des ventes en ligne par rapport à l’année dernière et fait du mardi la plus grande journée de commerce électronique de l’année à ce jour. Adobe a déclaré que les ventes en ligne étaient tirées mardi par les achats d’appareils électroménagers, de jouets et d’appareils électroniques.

Les acheteurs en ligne ont profité des options d’achat immédiat et de paiement ultérieur, qui vous permettent d’acheter un produit puis de le payer sur une période de temps définie via des versements. Les commandes de la BNPL ont augmenté de près de 20 % par rapport au premier jour du Prime Day de l’année dernière, totalisant environ 461 millions de dollars mardi, selon Adobe.

Alors que les options BNPL sont un moyen de financer un achat Amazon Prime Day, Katie Teague de CNET suggère de considérer Amazon Layaway comme une alternative. Layaway divise le coût d’un article en cinq paiements et présente peu de risques si vous manquez un paiement. Cependant, contrairement aux achats BNPL, votre article ne sera pas expédié tant qu’il n’aura pas été payé.

Prime Day se poursuit jusqu’à aujourd’hui, mais Amazon n’est pas la seule entreprise à organiser des ventes cette semaine. Walmart, Best Buy et Target organisent leurs propres grosses ventes pour rivaliser.