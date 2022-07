Amazon Prime Day est une fête inventée pour inciter les gens à faire du shopping

Vous ne pensez peut-être pas qu’un Instant Pot serait en tête de votre liste de courses estivales. La chaleur étouffante ne met pas exactement les gens dans l’ambiance d’un ragoût copieux. Mais Amazon a réussi à en faire un produit phare à acheter parmi les consommateurs à la mi-juillet de chaque année grâce à Prime Day, son offre désormais extravagante de 48 heures.

Comme le dit le dicton, si vous le construisez, ils viendront, ce qui dans le cas d’Amazon signifie pouf ! inventer des vacances shopping à partir de rien.

Amazon Prime Day a été lancé pour la première fois en 2015, initialement pour célébrer le 20e anniversaire d’Amazon (dans la mesure où les entreprises peuvent avoir des anniversaires, je suppose). C’était une façon de récompenser les membres de son programme Prime, qui a débuté en 2005, et d’amener les consommateurs dans son écosystème de produits et services. C’était aussi un moyen de pomper les ventes pendant ce qui est normalement une intersaison pour l’entreprise. Selon Amazon, les consommateurs de neuf pays ont acheté plus de 34 millions d’articles le premier Prime Day, puis seulement 24 heures. Il a dépassé le nombre d’articles vendus lors du Black Friday de l’année précédente, le plus grand Black Friday du géant du commerce électronique à l’époque.



marque-vox

Enregistrez-vous pour recevoir le bulletin d’informations

La grande pression

Nous sommes tous pressés par le capitalisme. Emily Stewart explique comment.

Aujourd’hui, Amazon Prime Day est l’un des plus grands événements commerciaux de l’année. En 2021, les gens ont acheté plus de 250 millions d’articles pendant cette période. Pour cette année, les chiffres ne sont pas encore connus, et l’impact de l’inflation et de l’évolution des habitudes de consommation n’est pas clair, mais cela reste un gros problème. Historiquement, Amazon dit “Jump”, comme dans “Shop”. Les consommateurs à travers l’Amérique et le monde demandent: “À quelle hauteur?”

« Partout, les gens, mais les Américains en particulier, aiment les soldes ; ils aiment les affaires », a déclaré Sucharita Kodali, vice-présidente et analyste principale chez Forrester. “Et si on leur dit qu’ils vont trouver de bonnes affaires, ils iront voir.”

Même si cela signifie rechercher une mijoteuse glorifiée pendant l’un des mois les plus chauds de l’année. En 2015, 24 000 Instant Pots ont été vendus le Prime Day. En 2018, ce nombre était de 300 000. En 2021, Instant Pot était toujours parmi les plus gros vendeurs du Prime Day.

Je reconnais que les gens font des choses qui ne sont pas des soupes dans Instant Pots, mais quand même.

Noël en juillet, mais pour soi

L’idée de vacances pour s’acheter des choses n’est pas propre à Amazon ou quelque chose qu’Amazon a inventé. Prime Day a été inspiré par le Singles Day d’Alibaba, le 11 novembre en Chine. Toutes sortes de vacances, réelles et inventées par les détaillants, sont devenues une question d’achat. Pour une raison quelconque, nous avons décidé collectivement que la Journée des présidents est une période de vente de matelas. Même Juneteenth est devenu maladroitement commercialisé.

Greg Greeley a passé 18 ans chez Amazon, y compris à la tête de Prime, et a supervisé les premiers Prime Days. Il m’a expliqué que si le Black Friday et le Cyber ​​​​Monday, par exemple, consistaient toujours à offrir des cadeaux à d’autres personnes, Prime Day avait un attrait distinct. “J’aimais le décrire comme notre cadeau aux membres Prime afin qu’ils puissent s’offrir quelque chose à eux-mêmes.”

Prime Day occupe un espace que les consommateurs n’ont pas vraiment à remplir, mais pourraient simplement vouloir le faire. Il se situe entre les moments de shopping phares comme les vacances et la rentrée scolaire. C’est aussi un moment où il semble un peu plus acceptable d’acheter juste pour acheter, plutôt que dans un but précis – et, peut-être, d’être un peu égoïste à ce sujet.

“Les cultures inventent depuis très longtemps les vacances commerciales”, a déclaré Jason Goldberg, directeur de la stratégie commerciale de la société de publicité Publicis. “Les gens sont très motivés par le prix, ils sont très motivés par la chasse au trésor d’un accord, et lorsque les spécialistes du marketing réussissent à créer cette perception qu’il existe une raison particulière pour un accord, cela déclenche un biais cognitif que nous avons .”

Comme Hilary George-Parkin l’a expliqué pour The Goods en 2019, les ventes et les offres donnent aux consommateurs l’impression d’obtenir quelque chose de spécial même s’ils ne le sont pas, comme s’ils recevaient de l’argent gratuit. Les gens peuvent être poussés à acheter du FOMO et à croire qu’ils perdront quelque chose s’ils n’achètent pas maintenant avant que les stocks ne soient épuisés ou que la transaction ne se termine.

“Ces offres sont structurées de manière à ce que les produits en promotion ne soient pas là pour toujours”, a déclaré Kelly Goldsmith, spécialiste du comportement chez Vanderbilt. “Les tactiques de marketing de rareté, elles ont été un pilier de la boîte à outils du marketing pendant très longtemps.”

Certains consommateurs se dirigent vers Prime Day avec une idée claire de ce qu’ils veulent et recherchent des remises sur les articles qu’ils ont déjà l’intention d’acheter ; si ce n’est pas ce jour précis, alors éventuellement. D’autres, cependant, achètent simplement des choses parce qu’ils les voient et qu’elles sont là.

Prime Day est chouette pour Amazon, moyen pour beaucoup d’autres partis

Quelles que soient les offres que les consommateurs ont l’impression de retirer de Prime Day, le vrai gagnant est probablement Amazon. Même si, comme le note Sebastian Herrera dans le Wall Street Journal, Prime Day n’est plus aussi important qu’il l’était autrefois, c’est toujours un net positif pour l’entreprise. Cela aide à augmenter les ventes du troisième trimestre et rapporte des milliards de dollars. C’est aussi un moyen d’amener les gens à rejoindre Prime (bien que beaucoup moins maintenant qu’au début) et de familiariser les consommateurs avec les produits et services d’Amazon et de les acheter.

“Auparavant, il s’agissait principalement d’un accord sur des produits qu’Amazon vendait, et Amazon pouvait en quelque sorte le gérer et dire:” Hé, nous avons une très bonne affaire sur Alexa “”, a déclaré Goldberg. Maintenant, a-t-il dit, cela a diminué et il y a presque trop de choses à trier pour les consommateurs lors de l’achat, qu’il s’agisse de produits d’Amazon ou non. “Aujourd’hui, il y a 10 millions de Lightning Deals sur Prime, et la grande majorité d’entre eux sont pour des conneries dont personne ne veut.”

Prime Day peut être un sac mélangé pour les vendeurs tiers sur la plate-forme, a déclaré Goldberg. Ils ne reçoivent généralement pas beaucoup d’avis sur les dates exactes, ce qui rend l’ensemble difficile sur le plan logistique, et les vendeurs finissent parfois par faire des remises si importantes pour réaliser des ventes que cela nuit à leurs marges. “La raison pour laquelle vous vendriez quelque chose à perte le Prime Day est de rencontrer un nouveau client qui pourrait vous acheter plus de choses au fil du temps”, a-t-il déclaré. De plus en plus, ce n’est pas possible sur Amazon, car les gens achètent souvent à partir de la première liste qui apparaît au lieu de revenir à un vendeur spécifique. « Les vendeurs apprennent de plus en plus qu’il est impossible d’acquérir des clients sur Amazon ; vous louez des clients sur Amazon.

Un porte-parole d’Amazon a déclaré que Prime Day 2021 était son plus grand jamais pour les vendeurs tiers et que cette année, les clients pourraient acheter plus de produits auprès de ces vendeurs que l’année dernière. Le porte-parole a refusé de dire combien de préavis les vendeurs Prime Day reçoivent, ou de répondre aux spéculations selon lesquelles la société pourrait ajouter un autre Prime Day à un autre moment de l’année.

Alors que les vendeurs tiers n’ont pas toujours une tonne de visibilité, Amazon surveille chaque mouvement des acheteurs. “Chaque clic que vous faites sur Amazon est probablement quelque chose que quelqu’un étudie quelque part”, a déclaré Goldsmith.

Prime Day encourage les consommateurs à ramasser un tas de choses au cours de quelques jours d’une manière qui est exagérée pour les entrepôts d’Amazon et, en fin de compte, pour ses employés. Il y a une raison pour laquelle Amazon craint de manquer d’employés potentiels à un moment donné, bien qu’Amazon ait déclaré qu’il disposait d’un personnel suffisant pour la saison.

Pour les acheteurs, Prime Day peut même être loin d’être idéal – vous n’économisez pas d’argent si vous chargez un tas de choses que vous ne voulez pas vraiment.

Essayez peut-être d’acheter un peu moins l’année prochaine

Prime Day 2022 était les 12 et 13 juillet, et si vous avez fait une bonne affaire sur certaines choses que vous vouliez, tant mieux pour vous! Si vous avez fait une bonne affaire sur des choses que vous ne vouliez pas réellement et que vous avez peut-être maintenant des regrets, hé, cela nous arrive à tous. Il y a toujours des retours. Peut-être finirez-vous par aimer ce support de plantes pour lequel vous devez maintenant acheter un tas de plantes et le feutre que vous commencez à soupçonner que vous serez trop gêné pour le porter en public.

“Nous avons tellement de conneries dans nos vies, en avons-nous vraiment besoin de plus?” dit Kodali. « Beaucoup de ces choses arrivent à un point de gaspillage ; il finit juste dans les décharges, contribuant à notre problème de réchauffement climatique.

En tant que consommateurs, nous avons été formés pour acheter des produits bon marché sans penser aux implications plus larges. Amazon et Prime Day font partie du problème. En fait, nous n’avons pas besoin de nouvelles vacances pour acheter des choses.

Pourtant, il est difficile de résister à toute la situation. Ce n’est pas seulement qu’Amazon pousse Prime Day sur les consommateurs – les médias et l’ensemble d’Internet aussi. Les actualités sur les meilleures offres Prime Day génèrent des clics. J’ai reçu un e-mail de ma banque me rappelant que Prime Day arrive. D’autres détaillants, tels que Target et Walmart, participent également à ces événements spéciaux. De nombreuses parties sont complices de tout faire tourner, y compris les consommateurs eux-mêmes.

Je n’ai rien acheté le Prime Day cette année. Ce n’est pas parce que je suis un consommateur vertueux ou quoi que ce soit, mais principalement parce que je suis paresseux, et parcourir un tas de choses sur le site Web d’Amazon semble épuisant.

J’ai un peu commencé à penser à un Instant Pot, dont on me dit qu’il peut être agréable à avoir et à utiliser, même pendant les mois d’été. Je ne sais même pas si j’ai de la place pour un, mais je le veux maintenant. Je suppose que c’est le but.

“Personne n’a besoin d’un Instant Pot, il n’y a rien que vous puissiez faire dont vous avez besoin pour survivre que vous ne pouvez pas faire sans un Instant Pot, donc ce n’est pas une nécessité. Mais c’est un élément ambitieux », a déclaré Goldberg. “Lorsque l’Instant Pot à 100 $ devient 60 $, cela ouvre les vannes.”

C’est peut-être ainsi que l’Instant Pot atterrit dans ma cuisine lors du Prime Day 2023.

Nous vivons dans un monde qui essaie constamment de nous duper et de nous duper, où nous sommes toujours entourés d’arnaques, grandes et petites. Il peut sembler impossible de naviguer. Toutes les deux semaines, rejoignez Emily Stewart pour examiner toutes les petites façons dont nos systèmes économiques contrôlent et manipulent la personne moyenne. Bienvenue à La grande pression.

Inscrivez-vous pour recevoir cette colonne dans votre boîte de réception.

Des idées pour une future chronique ? E-mail [email protected].