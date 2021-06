Amazon Prime Day est le 21 juin et le 22 juin

Amazon ramène sa mégavente Prime Day à son horaire d’été normal après que la société a reporté l’année dernière l’événement annuel en raison de la pandémie de coronavirus.

La société a annoncé mercredi que le Prime Day de cette année aura lieu les 21 et 22 juin. Les membres du programme d’abonnement Prime d’Amazon auront accès à « plus de 2 millions d’offres » dans toutes les catégories, a déclaré Jamil Ghani, vice-président de Prime, lors d’un événement presse mardi.

Le Prime Day, qui a débuté en 2015, a généralement lieu en juillet. La célébration de la remise est en partie conçue pour attirer de nouveaux abonnés Prime, pour promouvoir les produits et services d’Amazon et pour stimuler les ventes pendant une période d’achat normalement plus lente.

L’année dernière, la société a été contrainte de reporter le Prime Day à la mi-octobre en raison de l’incertitude liée à la pandémie et des tensions sur sa capacité d’exécution et de logistique. Amazon reporte le Prime Day de cette année en Inde et au Canada en raison de l’aggravation de la propagation de Covid-19 dans ces pays.

Amazon avait précédemment confirmé que le Prime Day aurait lieu en juin, mais il n’a pas communiqué de date de lancement. Bloomberg a rapporté le mois dernier qu’Amazon choisirait les 21 et 22 juin comme dates pour le Prime Day de cette année, citant les notifications envoyées aux employés.

Le directeur financier Brian Olsavsky a déclaré lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats d’Amazon que la société organiserait le Prime Day un mois plus tôt cette année, car juillet est généralement une période de vacances chargée. Des analystes ont déclaré à CNBC qu’un Prime Day de juin pourrait potentiellement aider à adoucir les comparaisons d’une année à l’autre avec ses activités lors des blocages du printemps dernier.

Amazon a prévu que les revenus du deuxième trimestre se situeraient entre 110 et 116 milliards de dollars, ce qui a dépassé les 108,6 milliards de dollars prévus par Wall Street et implique une bosse par rapport à Prime Day.