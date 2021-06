Amazon Prime Day est activé. Ce sont les offres que vous pouvez ignorer

Amazon Prime Day est en cours. Mais toutes les offres ne sont pas aussi bonnes qu’il y paraît. L’événement de magasinage de deux jours, qui a commencé tôt lundi et se termine mercredi à 3 h HE, propose plus de 2 millions d’offres – et certaines sont meilleures que d’autres. « C’est un nombre incroyable », a déclaré Dave Kender, rédacteur en chef de Reviewed, mais « la plupart des produits ne sont pas si intéressants ». Voici certaines de ces réductions que vous voudrez peut-être ignorer :

Transmettre des offres trop bonnes ou pas assez bonnes

Alors que certaines des plus grosses réductions concernent les produits de marque Amazon, y compris les téléviseurs Fire à partir de 99,99 $, d’autres Les téléviseurs à petit budget ne sont pas aussi bons, selon Nathan Burrow, rédacteur en chef des offres chez Wirecutter. « Recherchez des réductions plus petites sur des options de qualité qui vous dureront plus longtemps », a-t-il déclaré. Certaines économies sont assez insignifiantes, selon Casey Runyan, le rédacteur en chef de Brad’s Deals. « Ne vous sentez pas obligé d’acheter quelque chose parce que c’est le premier jour », a-t-elle déclaré.

Evitez le battage médiatique

Burrow a prédit que les friteuses à air pourraient être l’un des articles les plus populaires dans l’ensemble, surpassant même l’Instant Pot, qui est resté l’un des vendeurs les plus populaires pendant des années. Et pourtant, de tels articles sont souvent « surfaits », a-t-il déclaré. Burrow recommande « un bon four grille-pain à convection sur une friteuse à air – c’est plus polyvalent ». Bien qu’une bonne affaire puisse attirer votre attention, recherchez des économies sur les produits de première nécessité, tels que les ampoules et le papier toilette, a déclaré Kender. « Des produits peu sexy sont également en vente en ce moment. » « C’est l’offre de télévision ou l’offre Instant Pot qui vous ouvre la porte, mais avant d’acheter, vous pouvez acheter un sac de café », a-t-il déclaré.

N’oubliez pas : ce n’est pas la seule chance de faire une bonne affaire

Ce n’est pas parce que quelque chose est à prix réduit le premier jour que c’est la meilleure offre que vous verrez n’importe où, ou même toute l’année. En fait, certaines des meilleures affaires ne sont pas exclusives à Amazon du tout. Walmart, Target, Best Buy et d’autres détaillants organisent des événements d’offres concurrentes – comme ils l’ont fait les années précédentes – pour coïncider avec Amazon Prime Day 2021. Plus de Personal Finance :

Amazon Prime Day : ce sont les meilleures offres jusqu’à présent

Soyez prudent avec les applications « acheter maintenant, payer plus tard »

Pourquoi vous pourriez vouloir embaucher un conseiller en voyages Best Buy vend le Roku Express pour seulement 29,99 $ et les écouteurs Jabra pour 179,99 $, une remise de 50 $. Pendant les jours de remise d’Office Depot, qui se déroulent du 21 au 23 juin, un Chromebook Acer est réduit de 25 % à 169,99 $. Et tandis qu’Amazon offre 50% de réduction sur les jeans Levi, Levi.com aussi. De plus, les prix des matelas et des meubles d’extérieur seront probablement encore plus bas autour de la fête du Travail, les jouets seront encore plus bas le Black Friday et le Cyber ​​Monday, et les téléviseurs atteindront généralement leur prix le plus bas avant le Super Bowl Sunday.

Méfiez-vous des marques inconnues

Les acheteurs devraient également considérer attentivement les marques hors marque, a ajouté Burrow, en particulier en ce qui concerne les accessoires technologiques tels que les écouteurs ou les appareils ménagers. « Nous voyons des remises importantes sur les marques inconnues Prime Day ainsi que des ventes sur des marques connues et fiables », a-t-il déclaré. Lisez les avis des utilisateurs ainsi que les historiques des prix afin de déterminer la qualité réelle du produit – et de la remise –, a déclaré Kender. En règle générale, recherchez 1 000 avis ou plus avec 4,5 étoiles ou plus, a-t-il suggéré. « Vous ne pouvez pas vous concentrer sur les économies à court terme, vous devez vous concentrer sur le dollar long », a déclaré Kender.