Amazon Prime Day en vaut-il la peine ? Que souhaitez-vous savoir

Amazon Prime Day 2023 arrive les 11 et 12 juillet. Une fois de plus, la vente de deux jours est de retour à son heure traditionnelle.

Prime Day offre des milliers de réductions exclusives sur l’ensemble du site pendant deux jours maximum aux membres Prime. Le service coûte 7,99 £/14,99 $ US par mois (ou 79 £/139 $ pour l’année), mais vous pourrez peut-être essayez Prime gratuitement.

Au fil des ans, Prime Day s’est fait la réputation d’offrir les meilleures remises sur une grande variété de produits, y compris toutes les technologies que nous aimons telles que les smartphones, les ordinateurs portables, les montres connectées, l’audio, les consoles de jeu, etc. Mais cela a également généré un peu de scepticisme, les gens se demandant si les offres sont aussi bonnes qu’elles le paraissent. Alors, vaut-il vraiment le battage médiatique?

Nous répondons aux questions importantes avant Prime Day 2023, en plus de souligner quelques points à garder à l’esprit si vous vous demandez si Prime Day en vaut la peine.

Le Prime Day 2023 en vaudra-t-il la peine ? Allez-vous réellement économiser de l’argent?

Prime Day offre des réductions sur des centaines de milliers de produits. Est-ce que tous vous séduiront ? Définitivement pas. Et parfois, les remises Prime Day d’Amazon peuvent n’être que légèrement plus élevées que les prix avant la vente, c’est pourquoi vous devez faire un peu de recherche pour vous assurer d’obtenir les meilleures offres disponibles. Nous allons vous montrer comment ci-dessous.

Mais il y a vraiment de bonnes affaires à faire, si vous savez où chercher.

Prime Day est-il le meilleur endroit pour les réductions ?

Amazon était peut-être autrefois la destination de choix pour le prix le plus bas – l’entreprise était notoirement non rentable pendant des décennies par choix, en se concentrant sur la croissance à long terme plutôt que sur les bénéfices à court terme. La stratégie a aidé la marque à se cimenter dans la conscience publique comme l’endroit évident pour le prix le plus bas. Mais ce n’est peut-être plus le cas.

Alors que nous nous attendons à toutes sortes de remises le Prime Day, d’autres détaillants seront également en concurrence pour attirer l’attention des clients : la bataille est lancée. Ce que nous suggérons, c’est que si vous repérez un produit en vente sur Amazon, vous consultez d’autres sites avant d’acheter.

Au cours des deux dernières années, Currys a égalé les prix d’Amazon à plus d’occasions que nous ne pouvons compter. Currys fait souvent des promotions avec une livraison gratuite le lendemain (généralement avec le code FREENEXTDAYDELIVERY), ce qui vous procure effectivement le principal avantage d’Amazon Prime, mais sans le coût supplémentaire d’un abonnement.

Un abonnement Prime vous offre bien sûr de nombreux autres avantages tout au long de l’année, tels que Prime Video, Prime Music, Prime Reading – mais si la livraison gratuite est votre principal facteur décisif pour faire des achats sur Amazon, assurez-vous de consulter également d’autres options.

Mais si vous recherchez des appareils Ring ou Kindle – qui sont, après tout, des produits Amazon – la vente Prime Day est le meilleur endroit pour les trouver. Les remises sur la technologie de ces marques, en particulier sur les offres groupées, peuvent être énormes. Vous devrez avoir un abonnement Prime et être prêt à agir rapidement lorsque vous repérerez une très bonne affaire : ils se vendent rapidement.

Et, alors qu’Amazon propose des prix compétitifs toute l’année sur d’autres marques technologiques populaires, en particulier sur Fitbit, nous avons vu d’autres détaillants surpasser Amazon ces derniers temps. AO et KRCS ont tous deux surpassé Amazon sur Offres iPad dans le passé.

Comment savoir si la remise Prime Day est réelle ?

Suivi, suivi et suivi.

Amazon est connu pour faire varier les prix. Ce n’est pas différent le Prime Day, lorsque les stocks peuvent s’épuiser ou changer fréquemment. Un prix que vous voyez sur un appareil populaire le matin peut être complètement différent l’après-midi.

Vous pouvez également voir un prix augmenter immédiatement avant Prime Day, pour faire apparaître la remise de vente plus dramatique qu’elle ne l’est. En d’autres termes, vous bénéficierez toujours d’un rabais, mais il se peut qu’il ne soit pas aussi important qu’il n’y paraît.

C’est pourquoi il est utile de connaître les prix moyens et les remises habituelles qui peuvent apparaître tout au long de l’année. Parce que, même si vous pouvez vous attendre à un large éventail d’offres le Prime Day, pour savoir si vous obtenez le meilleur le prix nécessitera un peu de travail sur les jambes.

Heureusement, il existe des outils pour vous aider. CamelCamelCamel, par exemple, vous permet de consulter l’historique des prix sur n’importe quel produit Amazon simplement en branchant l’URL. Le site vous montre le prix actuel, le plus élevé et le plus bas sur une vaste base de données de produits. Notez-les afin de savoir quel prix battre lorsque Prime Day commence.

En regardant le Google Pixel 7 par exemple (notre smartphone actuellement le mieux noté), CamelCamelCamel montre que le prix le plus bas sur la configuration de 128 Go était de 464,12 £ fin mars 2023. C’est le prix à battre si vous espérez casser un pour moins le Prime Day.

Fonderie

Le plugin de navigateur Keepa est un autre outil utile qui vous permet de voir l’historique des prix directement sur la page du produit sur Amazon. Vous pouvez le voir en action dans l’image ci-dessous pour l’historique des prix de la brosse à dents électrique Oral-B iO9. Vous pouvez également l’utiliser pour vous inscrire aux alertes lorsqu’un produit tombe en dessous d’un certain prix.

Fonderie

Comment pouvez-vous garder une trace de toutes les offres?

C’est maintenant le bon moment pour vous inscrire aux newsletters pertinentes, qui seront probablement averties à l’avance des remises importantes et enverront des e-mails lorsqu’elles tomberont.

Vous pouvez également ajouter cette page à vos favoris pour accéder rapidement aux meilleures offres Prime Day. Nous recherchons constamment les meilleurs prix et offres dans notre couverture des offres tout au long de l’année.