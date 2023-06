Amazon Prime Day arrive. Voici comment les vendeurs peuvent augmenter leurs ventes

Amazon Prime Day n’est pas encore là, mais les vendeurs doivent agir maintenant pour obtenir des résultats optimaux pour l’événement de vente au détail d’été très attendu.

Bien qu’aucune date officielle n’ait été publiée par Amazone , il a été largement rapporté que l’événement populaire de deux jours est le plus susceptible de revenir le mois prochain. L’année dernière, il a eu lieu les 12 et 13 juillet (et a été annoncé par Amazon à la mi-juin.) Cela fait de la mi-juillet, les ou vers les 11 et 12 juillet, un pari logique.

Il y a beaucoup en jeu pour les vendeurs. Amazon compte plus de 200 millions de membres Prime payants dans le monde. L’année dernière, les membres Prime ont acheté plus de 300 millions d’articles dans le monde pendant Prime Day – un record, selon les données de l’entreprise. De plus, le trafic des ventes a tendance à être plus élevé dans les jours précédant et suivant immédiatement l’événement de deux jours, il s’agit donc plutôt d’une opportunité de vente d’une semaine pour les vendeurs.

Bien sûr, certains des achats les plus importants vont aux géants de la vente au détail, des produits Apple aux aspirateurs Shark, qui au cours de la dernière année sont parmi les articles les plus populaires achetés. L’économie s’est également ralentie et la demande est en baisse dans le secteur du commerce de détail. Néanmoins, cette année devrait être une autre grande année, avec 68% des consommateurs susceptibles de faire leurs achats le Prime Day, selon un rapport de Jungle Scout, qui fournit des logiciels et des recherches aux vendeurs Amazon.

Les vendeurs peuvent commencer à se préparer en obtenant des informations directement de la bouche du cheval. Offres Amazon vidéos de sa Seller University sur la façon de maximiser les profits le Prime Day. Par exemple, il parle de l’importance de titres concis et pertinents, de listes de produits riches en détails et de mots-clés susceptibles d’attirer les clients.

Voici quelques actions supplémentaires que les consultants de la plate-forme de commerce électronique d’Amazon disent que les vendeurs devraient prendre maintenant pour se préparer de manière proactive :

Restez au courant des délais d’inventaire et du stock disponible

Amazon a récemment dit aux vendeurs d’avoir leur inventaire pour Prime Day dans les centres de distribution américains d’ici le 15 juin, selon Chris Compean, co-fondateur et directeur général de Mayan, un fournisseur de technologie d’inventaire et d’automatisation de la publicité pour les vendeurs Amazon. Les vendeurs peuvent également envisager de remplir eux-mêmes certaines commandes.

Si possible, les vendeurs doivent utiliser les données des années précédentes pour déterminer la quantité idéale d’inventaire. En l’absence de données, une règle générale est de prévoir de vendre au moins deux fois plus que d’habitude pendant les deux jours, a déclaré Compean. L’inventaire est difficile à obtenir exactement dans l’environnement économique actuel – même les plus grands détaillants ont eu du mal après le boom pandémique, l’inflation et l’affaiblissement des consommateurs en 2023 – mais d’une manière générale, les vendeurs devraient toujours avoir 60 à 90 jours de produit en stock. « Tant que vous êtes bien approvisionné en général, tout ira bien pour Prime Day », a déclaré Compean.

Commencez votre marketing Prime Day deux semaines plus tôt

Au moins deux semaines avant le Prime Day, les vendeurs devraient commencer à renforcer leur visibilité, a déclaré David Hutchinson, vice-président des places de marché chez NP Digital, une agence de marketing numérique. Dans le cadre de cet effort initial, les vendeurs doivent également déterminer comment ils vont concurrencer, que ce soit en baissant les prix, en proposant des offres éclair – une remise sur une courte période – ou des coupons le Prime Day, ou en exécutant ces types de promotions , éventuellement pendant quelques jours avant et après l’événement de deux jours, a-t-il déclaré. Les offres éclair, par exemple, peuvent améliorer la notoriété de la marque et stimuler les ventes, mais elles peuvent également échouer. Les coupons, quant à eux, peuvent augmenter la visibilité des vendeurs, mais ils doivent disposer d’un inventaire suffisant pour pouvoir gérer l’augmentation potentielle des ventes.

Utilisez Instagram, TikTok, YouTube, Facebook et les liens URL fournis par Amazon

Les vendeurs doivent promouvoir les offres qu’ils envisagent de proposer sur leurs différents sites de médias sociaux et sur leur page Amazon Store dédiée.

« Vous voulez que les clients soient prêts à rechercher votre marque le Prime Day », a déclaré Compean.

Amazon permet aux vendeurs de créer des URL à inclure dans leurs publications sur les réseaux sociaux Prime Day, alors assurez-vous de le faire. « Vous voulez que les clients puissent cliquer directement sur votre publication Instagram, aller sur Amazon et acheter le produit immédiatement », a déclaré Mike Scheschuk, président des petites et moyennes entreprises chez Jungle Scout. « C’est la même chose avec TikTok, YouTube ou Facebook, ou n’importe quelle plate-forme de médias sociaux sur laquelle vous souhaitez publier », a-t-il déclaré.

L’utilisation des URL Amazon garantit que vos analyses de ventes incluront un niveau de détail suffisant. « Vous ne vous contentez pas de suivre le fait que vous avez obtenu trois cents clics à la suite d’un message. Vous pouvez en fait voir ce qu’ils ont acheté en conséquence », a déclaré Hutchinson.

Ne soyez pas avare : proposez des offres sur tous les produits

Certains des articles les plus vendus aux États-Unis le Prime Day des années précédentes comprenaient des articles de beauté, des produits pour animaux de compagnie, des articles de cuisine essentiels, des vêtements pour enfants, des jouets, des brosses à dents électriques, des appareils électroniques et des équipements et vêtements de plein air. Bien sûr, les petites entreprises sont également en concurrence avec certaines des plus grandes marques pour l’argent des consommateurs, avec les produits Apple, les aspirateurs Shark et les marques de beauté haut de gamme également parmi les meilleurs vendeurs Prime Day. Compean recommande aux vendeurs de proposer des offres Prime Day sur tous leurs produits afin de maximiser les ventes potentielles.

N’oubliez pas de faire de la publicité avant et après Prime Day

Les vendeurs doivent prévoir de dépenser davantage en publicité dans les jours à venir et immédiatement après Prime Day, lorsque le trafic a tendance à être plus élevé. L’année dernière, les dépenses publicitaires moyennes par marque ont augmenté de 320 % au cours des « journées typiques » et ont augmenté de 11 % par rapport au Prime Day 2021, selon les données de commerce électronique de Jungle Scout.

La budgétisation peut être délicate, en particulier pour les vendeurs qui n’ont pas les données des années précédentes à comparer, a déclaré Dan LeBlanc, co-fondateur et directeur général de Daasity, une plateforme d’analyse de commerce électronique. Dans ce cas, les vendeurs doivent prévoir un budget suffisant pour que si les annonces ne génèrent pas de retour, ils ne se sentent pas pincés. Une règle générale pourrait être le double du montant d’une journée normale. « Vous ne voulez pas consacrer tout votre budget marketing à cette semaine », a-t-il déclaré.

Auditez vos avis clients et vos listes de produits à l’avance

Les vendeurs doivent utiliser les semaines précédant Prime Day pour accorder une attention particulière aux avis et s’assurer que leurs produits sont faciles à trouver. Cela pourrait inclure l’utilisation d’outils de recherche de mots clés payants qui aident les entreprises à déterminer quels mots clés sont à la mode sur Amazon ou étaient populaires le Prime Day l’année dernière.

Les mots-clés populaires ne sont pas toujours évidents, bien qu’ils appartiennent à des catégories connues pour être les gagnants du Prime Day. Exemples populaires l’année dernière le Prime Day incluent « vernis à ongles en gel », « vêtements pour bébés », « horloge murale » et « routeur », selon les données de Feedvisor, une plateforme d’intelligence pour les vendeurs.

Les vendeurs peuvent également tester pour voir quelles images de produits résonnent le plus avec les clients, a déclaré Scheschuk. Cela se fait généralement en effectuant des tests A/B pour voir quel contenu, y compris les images de produits, résonne le plus avec les clients utilisant un service fourni par Amazon, a-t-il déclaré. À l’aide des tests A/B, un groupe de clients voit une version du contenu, tandis qu’un deuxième groupe voit l’autre. Les vendeurs peuvent ensuite déterminer quelle version a obtenu les meilleurs résultats et l’utiliser à l’avenir.

Il n’est pas possible de fournir des conseils précis sur les images — c’est à cela que servent les tests A/B au cas par cas — mais d’une manière générale, conseils aux vendeurs Amazon suggère que les images utilisées soient claires et axées sur le produit ou le style de vie. Il est également préférable de garder le produit aussi identifiable que possible. Les acheteurs pourront-ils immédiatement savoir ce qui fait l’objet d’une publicité lorsqu’ils voient la création ?

Obtenez un badge de petite entreprise pour vous démarquer

De nombreuses petites entreprises n’ont pas demandé de badge de petite entreprise, qui identifie les produits de marques de petites entreprises basées aux États-Unis.

« Beaucoup de gens veulent soutenir les petites entreprises », a déclaré Hutchinson. « Quand toutes les choses sont égales et qu’il y a quelques centimes de différence, en tant que consommateur, vous serez probablement du côté des petites entreprises par rapport aux grandes entreprises. C’est une autre façon de se démarquer le Prime Day. »

Le badge de petite entreprise est gratuit, mais il existe certaines restrictions imposées par Amazon, sur lesquelles les vendeurs peuvent en savoir plus en visitant Seller Central, le portail de gestion d’Amazon pour les vendeurs tiers.

Amazon utilise la définition Gartner des petites entreprises pour déterminer quels vendeurs sont éligibles. Cela signifie qu’ils doivent avoir moins de 100 employés et moins de 50 millions de dollars de revenus annuels. De plus, une marque doit s’inscrire au registre des marques Amazon ou participer au programme Handmade de l’entreprise pour les artisans, selon eComEngine, qui propose un logiciel pour soutenir les vendeurs Amazon.

N’oubliez pas que ce n’est pas le Black Friday – restez concentré sur Amazon

Pour Prime Day en particulier, n’essayez pas de générer du trafic vers d’autres sites d’achat sur lesquels vous pouvez être répertorié, tels que Shopify ou Walmart, car ce n’est pas là que la plupart des gens vont rechercher des offres. « Ce n’est pas le Black Friday », a déclaré Hutchinson.

Commencez déjà à penser aux échéances de l’année prochaine

Amazon offre certains avantages promotionnels Prime Day aux entreprises éligibles qui répondent à ses exigences, a déclaré LeBlanc. Mais les délais pour ces prestations sont des mois à l’avance. Anticiper l’année prochaine peut aider les vendeurs à profiter de ces opportunités promotionnelles spéciales, a-t-il déclaré.