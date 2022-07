Amazon Prime Day Alternatives: Achetez les meilleures offres Anti-Prime Day maintenant

Il est probable que vous ayez vu une sorte de publicité pour Journée Amazon Prime à ce stade, grâce au blitz marketing d’Amazon pour l’événement de vente annuel. Mais si vous n’êtes tout simplement pas intéressé à souscrire à un abonnement Amazon Prime pour économiser pendant cet événement de deux jours, ou si vous préférez ne pas acheter sur Amazon, il existe de nombreuses autres options. Suite à l’annonce par Amazon du Prime Day 2022, de nombreux autres détaillants ont emboîté le pas avec leurs propres événements.

Si vous souhaitez économiser de l’argent et acheter de bonnes affaires, voici les meilleures alternatives Amazon Prime Day à considérer.

Ventes alternatives Prime Day chez les grands détaillants

a une vente Black Friday en juillet. Cela a commencé dimanche pour les membres de son , mais ouvert au public le lundi et se poursuivra jusqu’au mercredi (bien qu’il soit également prolongé au-delà pour les membres de Totaltech). Vous n’avez pas besoin d’être membre pour acheter la vente, cependant Best Buy a dit qu’il offrirait aux membres de Totaltech “la possibilité d’acheter un produit difficile à trouver pendant la vente et sera informé au préalable des détails”.

organise un événement Deal Days qui commence le lundi et se termine le mercredi. Il offre des “économies spectaculaires sans frais d’adhésion” sur les vêtements, la beauté, les bébés, l’électronique, les essentiels universitaires, la technologie et bien plus encore.

n’a pas annoncé de vente alternative officielle Prime Day, mais il a actuellement des milliers d’offres de retour en ligne sur tout, de la technologie à l’entretien des sols, des appareils électroménagers, des vêtements et plus encore.

offre jusqu’à 50 % de réduction lors de son événement d’épargne The Big Beyond. Du mobilier d’extérieur aux cafetières en passant par les ventilateurs Dyson, cette vente propose de nombreuses options intéressantes, dont beaucoup sont disponibles pour le ramassage le jour même dans votre magasin local.

aura ses Summer Cyber ​​Deals du mardi au mercredi, mais pour le moment, vous pouvez économiser gros en achetant un article et en en obtenant un second pour 1 $. De plus, Kohl’s offre jusqu’à 50 % supplémentaires sur tous les articles en liquidation, en magasin et en ligne.

a un événement de vente nommé “Ruff & Mews” qui se déroule en ce moment et qui se poursuivra jusqu’à mercredi. Il offre d’énormes réductions sur la nourriture pour animaux de compagnie, les jouets et les médicaments pour vos amis à fourrure et vos reptiles.

Offres technologiques Anti-Prime Day

organise une vente FantasTech Deal, qui débute lundi et se termine vendredi avec des réductions sur les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, la RAM, les cartes vidéo et bien plus encore. Si vous cherchez à construire un PC ou à mettre à niveau votre ordinateur actuel, assurez-vous de vérifier cette vente.

offre jusqu’à 40 % de réduction sur les haut-parleurs remis à neuf, mais l’inventaire est assez limité. À l’heure actuelle, seuls le haut-parleur intelligent portable Roam et la barre de son Beam (Gen 1) sont disponibles.

La vente du Black Friday de juillet offre jusqu’à 500 $ d’économies sur les ordinateurs portables et les PC. De nombreuses options sont disponibles avec une livraison gratuite le lendemain et les prix commencent à moins de 200 $.

propose également une vente Black Friday en juillet avec 72 heures d’économies qui se terminent mercredi. Vous pouvez acheter des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des imprimantes, des accessoires de jeu, des moniteurs et plus encore dans cette vente, dont certains ont des quantités extrêmement limitées disponibles, vous voudrez donc être rapide.

Offres mode et beauté alternatives Prime Day

organise sa vente d’anniversaire avec des réductions sur les vêtements et les vêtements pour toute la famille.

organise une vente spéciale Black Friday en juillet qui propose des offres sur les vêtements pour hommes et femmes, ainsi que pour les enfants. Vous pouvez également économiser sur les chaussures, les bijoux, les articles pour la maison et bien plus encore.

organise une vente d’été qui offre d’importantes remises sur des marques et des produits populaires sur son site. La livraison est gratuite pour toute commande de plus de 35 $ et il y a des rabais allant jusqu’à 50 %.

offre 50 % de réduction sur votre achat (plus 30 % supplémentaires si vous ouvrez sa carte de crédit) jusqu’au 12 juillet. Cela inclut les vêtements pour toute la famille, alors assurez-vous de regarder toutes les offres de cette vente.

Offres de sports alternatifs et de plein air Prime Day

offre jusqu’à 50 % de réduction sur les offres d’été, et lorsque vous dépensez 150 $, vous obtenez une récompense gratuite de 10 $, ce qui est bon pour un futur achat. Cette vente offre des rabais sur des kayaks, des ensembles de golf, des vêtements, des vélos, des cannes à pêche et bien plus encore. Découvrez toute la vente, qui se déroule jusqu’à mercredi.